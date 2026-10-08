Welthundetag: Rettungs- und Therapiebegleithunde des Samariterbundes leisten wertvolle Arbeit

Wien (OTS) -

Sie suchen vermisste Menschen, helfen nach Katastrophen oder bringen Freude und Abwechslung in den Alltag von Kindern und älteren Menschen: Die Hunde des Samariterbundes Wien haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Eines verbindet sie alle: Hinter jedem Hund steht ein engagierter Mensch, der seine Zeit ehrenamtlich zur Verfügung stellt. Anlässlich des Welthundetages am 10. Oktober macht der Samariterbund in Wien auf seine Hunde-Teams aufmerksam und heißt Zwei- und Vierbeiner willkommen, die gerne die Rettungshundestaffel oder die Therapiebegleithunde-Staffel unterstützen möchten.

Rettungshunde: Wenn jede Minute zählt

Bei der Rettungshundestaffel des Samariterbundes Wien kommen Flächen- und Trümmersuchhunde sowie Mantrailer zum Einsatz. Beim Mantrailing geht es darum, dass der Hund eine spezifische Person aus vielen herausfindet. Insgesamt sind derzeit 16 Rettungshunde beim Samariterbund Wien Gruppe Simmering im Einsatz. Mit ihrem außergewöhnlichen Geruchssinn können die geschulten Hunde vermisste oder verschüttete Menschen aufspüren – auch dort, wo menschliche Suchkräfte an ihre Grenzen kommen.

Therapiebegleithunde: Helfen, indem sie Vertrauen und Mut schenken

Eine ganz andere Aufgabe haben die 18 Besuchs- und Therapiebegleithunde des Samariterbundes Wien Gruppe Favoriten. Gemeinsam mit ihren ehrenamtlichen Hundeführer:innen besuchen sie unter anderem Schulen, Kindergärten und Senioren-Einrichtungen. Dort sorgen sie für Begegnung, Freude und Abwechslung und können Kindern Vertrauen und Mut schenken oder bei älteren Menschen die Feinmotorik fördern.

Damit Mensch und Hund als Team gut funktionieren, wird regelmäßig und intensiv trainiert. Die Arbeit reicht von der laufenden Ausbildung, der Ablegung zertifizierter Prüfungen über Übungen bis hin zu realen Einsätzen.

Ehrenamtliche willkommen

Zum Welttag des Hundes möchte der Samariterbund Wien nicht nur seine vierbeinigen Helfer:innen vor den Vorhang holen, sondern auch seinen Dank an die vielen ehrenamtlichen Hundeführer:innen aussprechen. Und neue Interessierte gewinnen, die gemeinsam mit ihren flauschigen Lieblingen anderen Menschen helfen möchten.

Wer eine sinnvolle Aktivität mit seinem Hund sucht, ist im Rettungshunde-Team und im Therapiebegleithunde-Team herzlich willkommen.

Kontakte für Interessierte:

Rettungshunde Samariterbund Gruppe Simmering: [email protected]

Therapiebegleithunde Samariterbund Gruppe Favoriten: [email protected]

Fotoauswahl unter:

Foto-Link: https://cloud.samariterbund.net/s/qx2pNsGGQSXW98W

Passwort: TibAlAvQ3U