FPÖ – Fürtbauer: „Wirtschaftskammer Wien ist nur die Spitze des Eisbergs“

Wien (OTS) -

„Was die ‚Krone‘ heute über die Wirtschaftskammer Wien aufdeckt, ist offenbar nur die Spitze des Eisbergs“, so FPÖ-KMU-Sprecher NAbg. Michael Fürtbauer. Laut „Krone“ flossen in der Ära Ruck an die Agentur Mindworker zwischen 2016 und 2025 rund 4,1 Millionen Euro an Honoraren. Eine monatliche Social-Media-Pauschale umfasste dabei ausdrücklich auch die Betreuung des Facebook-Accounts des Präsidenten. Im Genussmagazin „Falstaff“ von PR-Berater Wolfgang Rosam schaltete die Kammer in den Jahren 2023 und 2024 Inserate um jeweils 85.000 Euro – per Direktvergabe. Erst am Sonntag hat der Rechnungshof kritisiert, dass Ministerien ihre Mitarbeiter für die Social-Media-Auftritte der Minister eingesetzt haben. In der Wirtschaftskammer haben die Zwangsmitglieder die Betreuung des Präsidenten-Accounts gleich bei einer Agentur bezahlt“, so Fürtbauer weiter.

Insgesamt hat die Wiener Kammer laut „Krone“ seit September 2019 Aufträge über 102 Millionen Euro vergeben. Ein Blick in die öffentlichen Vergabedaten zeigt: Die Wirtschaftskammer Österreich kommt seit 2019 auf Aufträge und Rahmenvereinbarungen mit einem Volumen von mehr als 250 Millionen Euro – mehr als das Doppelte der Wiener Kammer. Die häufigste Kategorie sind dabei Werbe- und Marketingdienstleistungen. „Wir haben schon im August verlangt, dass alle Beratungsverträge der Kammer auf den Tisch gelegt werden müssen. Wenn die Wiener Kammer jetzt ankündigt, Transparenz und Wirtschaftlichkeit sollen wieder oberstes Gebot sein, dann ist das das Eingeständnis, dass sie es jahrelang nicht waren. Jeder Wirt und jeder Handwerker überlegt sich dreimal, ob er sich eine Agentur leisten kann. Mit fremdem Geld ist man großzügiger. Wer wirtschaftet, finanziert den Apparat und nicht umgekehrt. Wir werden uns jede einzelne Vergabe genau ansehen“, betonte Fürtbauer.