- 08.10.2026, 09:54:02
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REMINDER: Medieneinladung zur NEOS-Bundesmitgliederversammlung in Linz. Samstag, 10.10., ab 10 Uhr
mit Reden von unter anderem Beate Meinl-Reisinger, Christoph Wiederkehr und Sepp Schellhorn.
Am kommenden Samstag, dem 10. Oktober, halten NEOS ihre Bundesmitgliederversammlung in Linz ab. Beginn ist um 10:00 Uhr, Medieneinlass ist ab 9:15 Uhr.
Nach der Begrüßung durch den oberösterreichischen Landessprecher und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027, Felix Eypeltauer spricht NEOS-Vorsitzende und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger über die aktuellen politischen Prioritäten und die nächsten NEOS-Reformschritte in der Bundesregierung.
Alle Infos zur Mitgliederversammlung gibt es unter https://partei.neos.eu/mitgliederversammlung.
Achtung: Bitte beachten Sie, dass der Medien-Einlass zur Mitgliederversammlung nur nach vorheriger Akkreditierung unter [email protected] möglich ist. Da das Platzangebot beschränkt ist, bitten wir um rasche Anmeldung. Anmeldeschluss ist heute.
Medieneinladung zur NEOS-Bundesmitgliederversammlung
Datum: 10.10.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Design Center Linz
Europaplatz 1
4020 Linz
Österreich
Rückfragen & Kontakt
NEOS - Das Neue Österreich
Presseabteilung
0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
[email protected]
(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )
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