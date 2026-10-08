REMINDER: Medieneinladung zur NEOS-Bundesmitgliederversammlung in Linz. Samstag, 10.10., ab 10 Uhr

Wien (OTS) -

Am kommenden Samstag, dem 10. Oktober, halten NEOS ihre Bundesmitgliederversammlung in Linz ab. Beginn ist um 10:00 Uhr, Medieneinlass ist ab 9:15 Uhr.

Nach der Begrüßung durch den oberösterreichischen Landessprecher und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2027, Felix Eypeltauer spricht NEOS-Vorsitzende und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger über die aktuellen politischen Prioritäten und die nächsten NEOS-Reformschritte in der Bundesregierung.

Alle Infos zur Mitgliederversammlung gibt es unter https://partei.neos.eu/mitgliederversammlung .

Achtung: Bitte beachten Sie, dass der Medien-Einlass zur Mitgliederversammlung nur nach vorheriger Akkreditierung unter [email protected] möglich ist. Da das Platzangebot beschränkt ist, bitten wir um rasche Anmeldung. Anmeldeschluss ist heute.

Medieneinladung zur NEOS-Bundesmitgliederversammlung

Datum: 10.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Design Center Linz

Europaplatz 1

4020 Linz

Österreich