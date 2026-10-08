  • 08.10.2026, 09:16:02
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Baumgartner zu Landbauer: Menschen helfen statt verhöhnen!

Wien (OTS) - 

ÖVP-Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner fordert FPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer auf, angesichts der Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf Verantwortung zu übernehmen, statt mit parteipolitischen Angriffen gegen die Bundesregierung Stimmung zu machen.

"Die Menschen im Marchfeld brauchen jetzt konkrete Unterstützung und keine politischen Schuldzuweisungen. Wer angesichts der Sorgen hunderter Arbeitnehmer und bäuerlicher Familien nur die nächste Presseaussendung gegen die Bundesregierung verfasst, hat den Ernst der Lage offenbar nicht verstanden. Jetzt gilt es, den betroffenen Menschen zu helfen, statt andere politisch zu verhöhnen. Arbeitet Udo Landbauer eigentlich noch für das Land Niederösterreich oder nur mehr gegen die Bundesregierung?“, reagiert die Gänserndorfer ÖVP-Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner auf die jüngsten Aussagen von FPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer zur endgültigen Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf.

“Politische Arbeit besteht nicht nur darin, ständig Presseaussendungen gegen etwas oder jemanden zu verfassen, sondern vor allem darin, für etwas zu arbeiten. Für unsere Arbeitsplätze, für unsere bäuerlichen Familienbetriebe und für die wirtschaftliche Zukunft unserer Regionen. Während unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und viele andere sich für die Region einsetzen, sollte auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Landbauer Verantwortung für Niederösterreich übernehmen”, betont Baumgartner.

Die angekündigte Werksschließung sei ein schwerer Schlag für die gesamte Region. Umso wichtiger sei es jetzt, gemeinsam an konkreten Perspektiven für die betroffenen Beschäftigten und Gemüsebauern zu arbeiten. “Die Menschen erwarten sich zu Recht, dass die politisch Verantwortlichen an einem Strang ziehen, statt sich gegenseitig mit Vorwürfen zu überbieten”, so Baumgartner. (Schluss)

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