BOKU-Podcast „Planet Shapers“, Folge 20: Wie der Klimawandel die Reblaus wieder stark macht

Wien (OTS) -

Winzige Laus, gewaltige Folgen: Ende des 19. Jahrhunderts verwüstete die Reblaus Europas Weingärten, bedrohte Existenzen und zwang den Weinbau, sich neu zu erfinden. Besiegt wurde sie nie. Weil die Reben früher austreiben, zeigen sich befallene Blätter inzwischen schon im April. Wie verändern Hitze, Trockenheit und längere Vegetationsperioden das Zusammenspiel von Rebe und Schädling? Und wie gut ist der Weinbau für diese neuen Herausforderungen gerüstet?

In Folge 20 des BOKU-Podcasts „Planet Shapers“ gehen Astrid Kleber und Bernhard Vosicky diesen Fragen mit Gästen aus Weinbauforschung, Weinbaugeschichte und der Schlumberger-Privatstiftung nach: Was macht die Reblaus so gefährlich – und was können wir aus der historischen Krise für die Zukunft lernen?

Fragen, die im Mittelpunkt stehen:

Viel besungen, oft verspottet: Wie sieht die Reblaus eigentlich aus?

Wie schädigt sie die Rebe – und warum ist der Wurzelbefall besonders gefährlich?

Wie verändern Klimawandel und gestresste Reben das Risiko?

Was bedeutet eine Reblauskatastrophe für Familien, Betriebe und ganze Weinregionen?

Was lässt sich daraus für den Umgang mit invasiven Arten und neuen Pflanzenkrankheiten lernen?

Zu Gast:

Astrid Forneck , Leiterin des Instituts für Wein- und Obstbau (BOKU) und international renommierte Reblausexpertin

, Leiterin des Instituts für Wein- und Obstbau (BOKU) und international renommierte Reblausexpertin Erich Landsteiner , Professor i. R. am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien und Experte für die Geschichte des Weinbaus

, Professor i. R. am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien und Experte für die Geschichte des Weinbaus Christian Simhandl, langjähriges Stiftungsratsmitglied der Schlumberger-Privatstiftung