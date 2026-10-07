FPÖ – Deimek: „Nächster Ryanair-Rückzug zeigt, wie die Verlierer-Ampel mit der Flugabgabe den Standort vernichtet!“

Wien (OTS) -

„Dieses Desaster war vorhersehbar, weil diese Verlierer-Ampel mit ihrem grünideologischen Tunnelblick die Airlines regelrecht vertreibt“, kritisierte heute der FPÖ-NAbg. Dipl.-Ing. Gerhard Deimek die Bundesregierung, nachdem die Fluglinie Ryanair angekündigt hat, weitere Flugzeuge vom Flughafen Wien abzuziehen und zwölf Strecken zu streichen. Für Deimek sei dies das direkte Ergebnis der standortfeindlichen Flugabgabe.

„Was wir hier erleben, ist keine Überraschung, sondern die logische und von uns Freiheitlichen vorhergesagte Konsequenz einer Politik, die gegen die Interessen Österreichs gerichtet ist. Die Verlierer-Koalition legt mit ihrer ideologischen Flugabgabe die Axt an den Luftfahrtstandort. Der Rückzug von Ryanair ist mehr als nur ein Alarmsignal. Es ist der Beweis für das totale Versagen einer Regierung, die die einfachsten wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht begreift oder bewusst ignoriert“, so Deimek.

Diese Entwicklung sei überhaupt ein Armutszeugnis für die amtierende Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS. „Diese ‚Abzocksteuer‘ trifft nicht nur die Airlines, sondern am Ende immer die österreichischen Familien und den Mittelstand. Weniger Flugverbindungen bedeuten höhere Preise und eine schlechtere Erreichbarkeit für unsere Wirtschaft und den Tourismus. Während andere Länder um Investitionen und Fluglinien kämpfen, vertreibt diese Regierung sie mit einer Strafsteuer, die nichts anderes bewirkt, als den Standort zu schädigen und den Bürgern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist aktive Standortvernichtung unter dem Deckmantel einer heuchlerischen Klimapolitik!“, erklärte Deimek. Die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens Wien werde damit sehenden Auges zerstört.

Abschließend forderte der freiheitliche Abgeordnete ein sofortiges Umdenken: „Wir Freiheitliche fordern die sofortige und ersatzlose Abschaffung dieser standortfeindlichen Flugabgabe. Es braucht jetzt ein klares Bekenntnis zum Flughafen Wien und damit zum Wirtschaftsstandort Österreich und ein Ende dieser ideologiegetriebenen Abkassier-Politik. Anstatt die eigene Bevölkerung zu gängeln und Unternehmen zu vertreiben, muss die Regierung endlich die Rahmenbedingungen schaffen, damit unser Land im internationalen Wettbewerb bestehen kann. Alles andere ist ein Verrat an den Interessen der Österreicher!“