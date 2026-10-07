Disoski zum 7. Oktober: „Gedenken wir der Opfer ohne Wenn und Aber“

Wien (OTS) -

„Am 7. Oktober 2023 hat die Hamas das größte Massaker an Jüdinnen und Juden seit der Shoah verübt. Menschen wurden ermordet, vergewaltigt und verschleppt, weil sie Jüdinnen und Juden waren oder in Israel lebten. Drei Jahre später gilt: Dieses Verbrechen darf weder relativiert noch gerechtfertigt werden“, sagt Meri Disoski, außenpolitische Sprecherin der Grünen.

„Es gibt kein Wenn und kein Aber beim Gedenken an die Opfer des 7. Oktober. Es liegt auch kein Widerspruch darin, gleichzeitig das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza zu sehen und auf der Einhaltung des Völkerrechts zu bestehen. Wer Menschenrechte ernst nimmt, misst menschliches Leben nicht mit zweierlei Maß“, so Disoski weiter.

„Der 7. Oktober mahnt uns auch hier in Europa: Antisemitismus darf keinen Platz haben – egal, aus welcher politischen oder gesellschaftlichen Richtung er kommt. Darum gedenken wir der Opfer des 7. Oktober ohne Wenn und Aber“, betont Disoski abschließend.