WKÖ-Schultz: Bernd Hinteregger folgt Christoph Matznetter im WKÖ-Präsidium

Wien (OTS) -

Bernd Hinteregger folgt im WKÖ-Präsidium Christoph Matznetter nach – das wurde heute in den zuständigen Gremien der Wirtschaftskammer beschlossen. „Christoph Matznetter hat sich über viele Jahre mit großem Engagement in die Arbeit der Wirtschaftskammer Österreich eingebracht und mit ganzer Kraft für die Interessen der österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer gearbeitet. Für diesen langjährigen Einsatz und insbesondere für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im Präsidium möchte ich ihm sehr herzlich danken“, sagt Martha Schultz, Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich des Ausscheidens Matznetters aus seiner Funktion als WKÖ-Vizepräsident.

Langjähriges Engagement für die Wirtschaft

Matznetter war seit 2009 Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich und brachte in dieser Funktion die Perspektiven des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) in die Arbeit der WKÖ ein. „Auch wenn wir in einzelnen Fragen unterschiedliche Zugänge hatten, stand stets das gemeinsame Interesse an einer starken österreichischen Wirtschaft im Mittelpunkt. Christoph Matznetter war über viele Jahre ein verlässlicher Gesprächspartner. Für die Zukunft wünsche ich ihm alles Gute“, so Schultz.

Bernd Hinteregger neu im WKÖ-Präsidium

Als Nachfolger wird Bernd Hinteregger vom Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband als WKÖ-Vizepräsident kooptiert. „Ich heiße Bernd Hinteregger als neues Mitglied des Präsidiums herzlich willkommen und freue mich auf eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es wichtig, unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen und gemeinsam an guten Lösungen für unsere Mitglieder zu arbeiten. Ich bin überzeugt, dass uns das auch mit ihm gelingen wird, und wünsche ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg“, so Schultz. (PWK517/RA)

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