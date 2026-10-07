Welttag für psychische Gesundheit, am 10. Oktober: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mental stärken!

Wien (OTS) -

Wenn Beruf und Privatleben gleichzeitig fordern, geraten viele Menschen an ihre Grenzen. Kinderbetreuung, die Unterstützung pflegebedürftiger Angehöriger, Konflikte in Familie oder Partnerschaft, Veränderungen und gesteigerte Anforderungen im Beruf – schnell kann alles zu viel werden. Gesundheitliche Auswirkungen sind die Folge. Unternehmen und Arbeitgeber*innen können dazu beitragen, dass Mitarbeitende besser durch belastende Situationen kommen – einerseits durch ein offenes und wertschätzendes Arbeits- und Gesprächsklima, andererseits durch niederschwellige, professionelle Beratungsangebote, die Mitarbeitende kostenlos und anonym in Anspruch nehmen können.

Das Hilfswerk bietet mit KEEP BALANCE seit über zehn Jahren ein umfangreiches Employee Assistance Programme (EAP). Mehr als 70 Unternehmen in Österreich nehmen die Angebote von KEEP BALANCE derzeit in Anspruch. Sie ermöglichen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rasche und unbürokratische Beratung durch Expertinnen und Experten aus den Bereichen Psychologie, Psychotherapie, Pädagogik und Pflege – persönlich, telefonisch oder online.

Die häufigsten Beratungsanfragen kommen dabei aus drei Themenfeldern:

Herausforderungen bei der Pflege und Betreuung von Angehörigen

Belastungen rund um die Themen Partnerschaft , Trennung, Scheidung, Patchwork-Situationen und Familiendynamiken

, Trennung, Scheidung, Patchwork-Situationen und Berufliche Überforderung, Stress und Druck sowie Umgang mit Veränderungen in der Arbeit

Vereinbarkeit von Beruf und Pflege als wichtiges Zukunftsthema

Insbesondere die Pflege von Angehörigen wird, auch aus Unternehmenssicht, zu einem zunehmend bedeutenden Thema. Etwa eine Million Menschen in Österreich übernehmen Pflege- und Betreuungsaufgaben für nahestehende Personen, rund 300.000 von ihnen stehen zugleich im Berufsleben. Für Unternehmen und Arbeitgeber*innen heißt das: Mitarbeitende können plötzlich mit einer zusätzlichen, oft langfristigen und mental fordernden Verantwortung konfrontiert sein. „Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen rechtzeitig Strategien entwickeln, wie sie betroffene Mitarbeiter*innen bestmöglich unterstützen können“, betont Regina Gschwandtner-Strnad, Geschäftsbereichsleiterin von KEEP BALANCE.

KEEP BALANCE koppelt hier seine Beratungsleistungen mit der Expertise und den regionalen Netzwerken des Hilfswerks, das österreichischer Marktführer in der Pflege zuhause ist. Neben der individuellen psychologischen Beratung werden unter anderem konkrete Pflegeberatung, Vorträge und Sensibilisierungsworkshops zum Thema sowie Informationspakete bereitgestellt. KEEP BALANCE unterstützt betroffene Mitarbeitende ebenso wie Führungskräfte und Personalverantwortliche: Diese können sich etwa zu den Themen Vereinbarkeit von Pflege und Beruf und lebensphasenorientiertes Arbeiten beraten lassen, um passende Lösungen für pflegende oder betreuende Mitarbeitende zu finden.

Insgesamt profitieren nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Unternehmen und Insititutionen. „Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fordernden Lebenssituationen Rückhalt und Unterstützung von ihrem Arbeitgeber, ihrer Arbeitgeberin erfahren, ist das für sie eine große Entlastung. Unternehmen tragen damit dazu bei, dass Mitarbeitende langfristig motivierter und gesünder bleiben“, ist Regina Gschwandtner-Strnad überzeugt.

Über das Hilfswerk und KEEP BALANCE Beratungsservices

Das Hilfswerk ist einer der bewährtesten und größten gemeinnützigen Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Familie. In der Pflege zuhause ist das Hilfswerk Markführer in Österreich.

KEEP BALANCE ist das Employee Assistance Programm (EAP) des Hilfswerks. Es bietet umfassende externe Mitarbeiter*innen-Beratung, Orientierung und Entlastung zu einem breiten Themenspektrum. Auf KEEP BALANCE vertrauen in Österreich aktuell über 70 Unternehmen unterschiedlicher Größe. KEEP BALANCE bietet u. a. individuelle Beratung durch Fachexpert*innen via Telefonhotline, in Videogesprächen oder persönlich – an über 30 Standorten in ganz Österreich. Mögliche Themen sind ganzheitliche Gesundheitsförderung, Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, Kindererziehung, Betreuung älterer oder kranker Angehöriger oder Herausforderungen im Berufsleben. Zudem unterstützt KEEP BALANCE Unternehmen in Veränderungs- oder Krisensituationen, begleitet Führungskräfte, Teams oder Mitarbeiter*innen in Form von Coachings oder Schulungen und bietet Vorträge, Seminare und Webinare an.

keepbalance.hilfswerk.at