  • 07.10.2026, 14:29:04
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JW-Eugster: Verlängerte Grace Period ist wichtiger Schritt für erfolgreiche Betriebsnachfolgen

Junge Wirtschaft begrüßt Erleichterungen bei Betriebsübernahmen – weiterer wichtiger Erfolg der JW-Nachfolgestrategie

Wien (OTS) - 

Die Junge Wirtschaft (JW) begrüßt die geplante Verlängerung der Grace Period bei Betriebsübernahmen von drei auf fünf Jahre. Damit erhalten Nachfolger mehr Zeit, bestimmte behördliche Auflagen zu erfüllen und einen übernommenen Betrieb erfolgreich weiterzuentwickeln.

„Wer einen Betrieb weiterführt, übernimmt Verantwortung für Arbeitsplätze, Wertschöpfung und die Zukunft eines Unternehmens. Gerade deshalb müssen wir Nachfolgerinnen und Nachfolgern den Einstieg ins Unternehmertum so einfach wie möglich machen. Die Verlängerung der Grace Period auf fünf Jahre schafft mehr Planungssicherheit, reduziert bürokratischen Druck und ist ein weiterer wichtiger Erfolg unserer JW-Nachfolgestrategie“, sagt Verena Eugster, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft.

Dass immer mehr Menschen diesen Schritt gehen, zeigt die starke Entwicklung bei den Betriebsübernahmen: Mit 8.202 Unternehmensübernahmen in der gewerblichen Wirtschaft wurde 2025 der höchste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2010 erreicht – ein Plus von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Seit 2021 wurden bereits mehr als 37.000 Unternehmen erfolgreich in die nächste Generation geführt.

„Beim Generationenwechsel in Österreichs Unternehmenslandschaft geht es um weit mehr als einzelne Betriebe. Es geht darum, Arbeitsplätze zu sichern, unternehmerisches Know-how zu erhalten und gleichzeitig Raum für eine neue Generation zu schaffen, die investiert, modernisiert und Neues aufbaut. Jeder Schritt, der Nachfolgen einfacher macht, stärkt damit auch unseren Wirtschaftsstandort“, so Eugster. (PWK516/SR)

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