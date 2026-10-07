  • 07.10.2026, 13:46:32
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AVISO: Samstag, 10.10.2026, 14:30 Uhr – Gewessler verteilt Lebkuchenherzen vor Wiener Kaiser Wiesn: „Heimatstrom statt Putin-Gas“

Wien (OTS) - 

Die Grünen laden anlässlich der „Wiener Kaiser Wiesn“ zur Verteilaktion mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Leonore Gewessler wird gemeinsam mit Vertreter:innen und Aktivist:innen der Grünen Lebkuchenherzen verteilen, um auf die beste Alternative zur Abhängigkeit von teurem Öl und Gas aufmerksam zu machen: Heimatstrom statt Putin-Gas.

Ort: Praterstern, beim Eingang zum Wiener Prater
Zeit: Samstag, 10. Oktober, 14:30 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Vor Ort besteht die Möglichkeit für Interviews. Bitte um Berücksichtigung, dass keine Tontechnik bereitgestellt wird.

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

AVISO: Samstag, 10.10.2026, 14:30 Uhr – Gewessler verteilt Lebkuchenherzen vor Wiener Kaiser Wiesn: „Heimatstrom statt Putin-Gas“

Die Grünen laden anlässlich der „Wiener Kaiser Wiesn“ zur Verteilaktion mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Leonore Gewessler wird gemeinsam mit Vertreter:innen und Aktivist:innen der Grünen Lebkuchenherzen verteilen, um auf die beste Alternative zur Abhängigkeit von teurem Öl und Gas aufmerksam zu machen: Heimatstrom statt Putin-Gas.

Datum: 10.10.2026, 14:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Praterstern

1020 Wien
Österreich

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Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]

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[Samstag, 10.10.2026, 14:30]

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