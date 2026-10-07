AVISO: Aktuelle Zahlen aus dem Zivildienst mit Bundesministerin Claudia Bauer

Wien (OTS) -

Am Freitag, den 9. Oktober 2026, um 10.00 Uhr lädt Zivildienstministerin Claudia Bauer zur Präsentation der aktuellen Zivildienstzahlen für das dritte Quartal 2026 ins Bundeskanzleramt.

Termin für Medien:

10.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 9.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).