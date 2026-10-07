- 07.10.2026, 13:07:02
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AVISO: Aktuelle Zahlen aus dem Zivildienst mit Bundesministerin Claudia Bauer
Am Freitag, den 9. Oktober 2026, um 10.00 Uhr lädt Zivildienstministerin Claudia Bauer zur Präsentation der aktuellen Zivildienstzahlen für das dritte Quartal 2026 ins Bundeskanzleramt.
Termin für Medien:
10.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 9.30 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202247
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