Rund 100 Gäste der Fundraising-Gala im NHM Wien leisten Beitrag für die Generalsanierung von zwei weiteren Vogelsälen

Wien (OTS) -

Bei der diesjährige Fundraising-Gala am 6. Oktober 2026 standen die Vogelsäle des Naturhistorischen Museums Wien im Mittelpunkt. Nach rund 70 Jahren wurden die Säle 29 und 30 generalsaniert und jüngst wiedereröffnet. Saal 29 führt durch die heimischen Lebensräume – vom Auwald über Dorf und Park –, während Saal 30 globale Schlüsselhabitate wie tropische Regenwälder, Feuchtgebiete und hochandine Regionen im Fokus hat.

Bewusst wurde das klassische, strikt systematische Ausstellungskonzept aufgebrochen, um eine neue, überraschende Perspektive der Vielfalt der Vogelwelt zu eröffnen. Stilistisch verbinden sich Dioramen und neu interpretierte Vitrinen zu einem zeitgemäßen Ausstellungserlebnis für ein breites Publikum

Mit der Teilnahme an der Fundraising-Gala leisteten die Gäste einen finanziellen Beitrag zur umfassenden Restaurierung der noch ausständigen Vogelsäle 31 und 32. Dort werden ab Herbst 2027 eindrucksvolle Spezies wie Dodo, Kiwis, Papageien, Pfauen und Kolibris in ihrer Schönheit und in neuem Glanz präsentiert.

Platz- und Tischkäufer des Gala-Abends waren: der Verein der Freunde des NHM Wien, e-compact, PKE, Kling Wagenhofer, MF Mediate Systems, foodaffairs, VerCon, HS Art, Sage, SynCore Systems, Kulturformat, ASZ Zentrum für Arbeitsgesundheit und -sicherheit sowie Artaker, Da-ka Hausbetreuung, Carmann und Stölting Austria GmbH.

Die mit viel Liebe zum Detail designte Performance von Dance Company Tanzauftrag und der Künstleragentur Aktivton verband Ästhetik und moderne Lichtkunst: Tänzerinnen als farbenfrohe Vogelcharaktere beflügelten den Raum mit wallenden Seidenflügeln. Eine mitreißende Light Dance Performance trug die Gäste gleichsam auf Vogelschwingen zum Galadiner in die Obere Kuppelhalle, wo vorab ein launiges Gespräch mit Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland, Priv.-Doz. Dr. Swen Renner über die Bedeutung der Vögel, moderiert von Mag. Astrid Kuffner, stattfand. Großes Interesse seitens des Publikums erzielte wie immer die Zoologische Hauptpräparation: Natalie Wallner erklärte anhand von Vogelstrauß und Kasuar die Kunst der Präparator*innen, die für die neuen Säle an die 1.000 Vogelpräparate entstaubt, frisiert und teilweise neu präpariert haben.

Es folgte ein Gala-Menü in fünf Gängen, gestaltet von foodaffairs, dem Betreiber des Kaffeehauses in der Oberen Kuppelhalle des Museums.

Der bekannte Liveartist SaxoBen, einer der angesagtesten Saxophonisten in Österreich, untermalte den Ausklang des Abends an der Sektbar.

Großer Dank geht an die Unterstützerinnen und Unterstützer des Abends: VA Tec, Edlmoser Wein, foodaffairs, zw zweigstelle atelier.



Fotos des Abends finden Sie hier.