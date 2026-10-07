Einladung Spatenstich Moorschutz Ibmer Moor

Wien (OTS) -

Ibmer Moor – neue Lebensräume für Bekassine und Brachvogel, Oberösterreich

Das Ibmer Moor ist die größte zusammenhängende Moorlandschaft und Feuchtgebiet Österreichs. Das Moor ist ein Juwel für die natürliche Vielfalt in Österreich und leistet durch seine CO2-Speicherung einen Beitrag zum Klimaschutz. Im Ibmer Moor in Oberösterreich entstehen bis zu 80 Hektar verbesserte Lebensräume für stark gefährdete Wiesenvögel wie Bekassine, Brachvogel und Krickente. Durch Wiedervernässung, Entbuschung und extensive Nutzung werden Brutgebiete verbessert und langfristig gesichert.

Die LEADER-Region Oberinnviertel-Mattigtal kofinanziert dieses Projekt in Höhe von Ꞓ 36.000. Die Finanzierungssumme von Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung ist eine zweckgewidmete Spende von Vegavita, der rein pflanzlichen Eigenmarke von BILLA AG. Vegavita stellt Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung 2025 bis 2028 eine zweckgewidmete Spende in Höhe von Ꞓ 75.000 für Projekte zu Moorschutz im Ibmer Moor zur Verfügung.

Mit einem gemeinsamen Spatenstich fällt nun der Startschuss für die Umsetzung der Maßnahmen vor Ort.

Mehr Infos zum Projekt: Projektsteckbrief .

Wann:

Donnerstag, 15. Oktober 2026

11.00-11.45 Spatenstich

12.00-13.00 Uhr Projektvorstellung und Mediengespräch

Treffpunkt:

11.00 Uhr Treffpunkt Parkplatz Lehrpfad Ibmer Moor: https://maps.app.goo.gl/qTnMQhuhUBjqHE1a7

12.00 Uhr Gasthaus Leopolder „Steiner“ Hackenbuch 3, 5141 Moosdorf

Ablauf:

11.00 Uhr: Gemeinsamer 15-minütiger Fußweg zur Projektfläche

geführt mit Projektleitung Florian Billinger, BirdLife Österreich und Christian Eichberger, Schutzgebietsbetreuer Ibmer Moor

11.15-11.30 Uhr: Begrüßung und Einführung

mit Florian Reitsammer, LEADER Oberinnviertel-Mattigtal und Ronald Würflinger, Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung

Spatenstich mit Pressefoto auf der Projektfläche

12.00-13.00 Uhr: Projektpräsentation und Austausch im Gasthaus Leopolder „Steiner“ Hackenbuch 3, 5141 Moosdorf

Gesprächspartner:innen

Gerald Neubacher, Leiter Abt. Naturschutz Land OÖ (angefragt)

Bgm. Albert Tropmair, Obmann LEADER-Region Oberinnviertel-Mattigtal

Florian Reitsammer, GF LEADER-Region Oberinnviertel-Mattigtal

Bgm. Manfred Emersberger, Bgm. Josef Maislinger, Bgm. Josef Lasser, Bürgermeister der betroffenen Gemeinden

Robert Nagele, Vorstand BILLA AG und Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung

Gábor Wichmann, GF BirdLife Österreich, Vorstand Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung

Florian Billinger und Christian Eichberger, Projektleiter BirdLife Österreich

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten. Eine kurzfristige Teilnahme ist ebenfalls möglich.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Kontakte und Rückfragen

Maria Duda, Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung

[email protected] +43 676 7117 450

Lisa Lugerbauer, BirdLife Österreich

[email protected] +43 660 672 65 37