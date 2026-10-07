  • 07.10.2026, 11:37:02
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Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec zum Tod von Boris Marte: „Österreich verliert einen Vordenker und Brückenbauer“

Wien (OTS) - 

Mit großer Trauer reagiert Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec auf den Tod von Boris Marte. Der langjährige Manager der ERSTE Stiftung, Kulturförderer und engagierte Vordenker ist im Alter von 62 Jahren verstorben. Marte prägte über viele Jahre zahlreiche Kultur- und Gesellschaftsinitiativen in Österreich und setzte sich für eine starke Zivilgesellschaft, Bildung und ein geeintes Europa ein.

„Mit Boris Marte verliere ich einen guten Freund - und Österreich verliert einen außergewöhnlichen Menschen, der weit über seine beruflichen Funktionen hinaus gewirkt hat. Er war ein Vordenker, ein Brückenbauer und jemand, der Menschen zusammengebracht hat“, sagt Korosec.

Besonders würdigt Korosec Martes Engagement für Kunst und Kultur sowie seinen Einsatz für gesellschaftlichen Zusammenhalt.

„Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahegestanden sind“, sagt die Seniorenbundpräsidentin.

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