ÖGB-Pfister: Hattmannsdorfer muss Klarheit bei Spritpreisen schaffen

Wien (OTS) -

Die hohen Preise für Treibstoffe und Heizöl belasten Arbeitnehmer:innen und Pendler:innen massiv. Nach ÖGB-Berechnungen sind dafür nicht nur höhere Rohölpreise verantwortlich, sondern auch gestiegene Margen der Mineralölkonzerne.

„Wer auf das Auto angewiesen ist, darf nicht zur Melkkuh der Ölkonzerne werden“, fordert Angela Pfister, Leiterin des volkswirtschaftlichen Referats im ÖGB. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer hatte bereits vor Monaten eine Sonderprüfung der Treibstoffpreise eingeleitet. Die Ergebnisse hätten schon Ende April vorliegen sollen, wurden aber bis heute nicht veröffentlicht.

„Die Menschen haben ein Recht auf Klarheit. Preissteigerungen sind nicht nachvollziehbar. Minister Hattmannsdorfer muss für Aufklärung sorgen und Licht ins Dunkel bringen“, so Pfister. Der ÖGB fordert einmal mehr die rasche Veröffentlichung der Untersuchung und wirksame Maßnahmen gegen überhöhte Sprit- und Heizölpreise.

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