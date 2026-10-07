Wien (OTS) -

Wie kann die Trinkwasserversorgung auch in Zukunft sicher gewährleistet werden? Anlässlich des bevorstehenden Nationalfeiertags präsentiert die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) drei Leuchtturmprojekte, die exemplarisch zeigen, wie vorausschauende Planung und gezielte Investitionen die Versorgungssicherheit stärken.

Vorgestellt werden im Rahmen einer Pressekonferenz der Ausbau des Trinkwasserspeichers Neusiedl am Steinfeld, die Sanierung und Erweiterung der Mühlauer Quelle in Innsbruck sowie die Wasserschiene Kärnten. Gleichzeitig erläutert die ÖVGW den steigenden Investitionsbedarf und warum eine langfristig gesicherte Kofinanzierung durch Bund und Länder notwendig ist.

Pressekonferenz:

Mittwoch, 14. Oktober 2026, 9:30 Uhr

Hotel THE RITZ-CARLTON, VIENNA

Schubertring 5–7, 1010 Wien

Gesprächspartner:

ÖVGW-Vizepräsident Mag. Nikolaus SAUER (Sprecher der Wasserversorger)

Dipl.-Ing. Norbert KLICHA, Wiener Wasser

Ing. Mag. (FH) Robert GSCHLEINER, Innsbrucker Kommunalbetriebe

DI Erich EIBENSTEINER, Wasserschiene Kärnten

Im Anschluss stehen die Gesprächspartner für Fragen und Interviews zur Verfügung.

Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir um eine Anmeldung für die Teilnahme an der Pressekonferenz unter [email protected]

Die Pressekonferenz kann auch via Livestream verfolgt werden:

https://teams.microsoft.com/meet/38226540069889?p=3yGmi4QMxEqFXGGZKF

AVISO: ÖVGW präsentiert Leuchtturmprojekte für eine sichere Trinkwasserversorgung

Drei Großprojekte zeigen beispielhaft, wie Österreich seine Trinkwasserversorgung für die Zukunft absichert. Investitionen, die der Versorgungsicherheit der österreichischen Bevölkerung dienen.

Datum: 14.10.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Hotel The Ritz-Carlton

Schubertring 5-7

1010 Wien

Österreich