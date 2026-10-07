Helvetia hat Recht: Preis-Leistungs-Sieger im Rechtsschutz präsentiert neue Deckungen und Services

Wien (OTS) -

Helvetia hat ihre Rechtsschutzversicherung umfassend überarbeitet und bietet drei Leistungsvarianten mit Versicherungssummen bis 400.000 Euro.

Neu bzw. ausgebaut sind unter anderem Scheidungsvergleichs- und Gutachten-Rechtsschutz, Selbstbestimmungs- und FunktionärsSchutz sowie der Grundstückseigentums- und Mietenrechtsschutz.

In der aktuellen Kundenbefragung der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien belegt Helvetia beim Preis-Leistungs-Verhältnis den ersten Platz unter 17 untersuchten Rechtsschutzversicherern.

Mit dem FunktionärsSchutz bietet Helvetia erstmals einen optionalen Baustein speziell für Privatpersonen, die als Vereinsfunktionär:innen tätig sind.

In der Exklusivvariante übernimmt Helvetia bei Mediationen Honorarkosten sowie die Kosten für die abschließende Mediationsvereinbarung.

Warum hat Helvetia die Rechtsschutzversicherung überarbeitet?

Helvetia überarbeitet ihre Rechtsschutzversicherung und erweitert den Schutz in zentralen Lebensbereichen: Neu bzw. ausgebaut sind unter anderem Scheidungsvergleichs- und Gutachten-Rechtsschutz, Selbstbestimmungs- und FunktionärsSchutz sowie der Grundstückseigentums- und Mietenrechtsschutz.

Dass gutes Recht teuer werden kann, zeigen die deutlich gestiegenen Kosten der vergangenen Jahre. Anwalts- und Gerichtskosten haben je nach Bereich um rund ein Viertel zugelegt. Wer eigene Ansprüche durchsetzen oder sich in einem Rechtsstreit verteidigen möchte, ist auch mit einem erheblichen finanziellen Risiko konfrontiert.

Vor diesem Hintergrund hat Helvetia ihre Rechtsschutzversicherung umfassend überarbeitet. Drei Leistungsvarianten und Versicherungssummen bis 400.000 Euro ermöglichen eine individuell abgestimmte Absicherung.

»Recht haben und Recht bekommen, sind zwei unterschiedliche Dinge«, sagt Andreas Gruber, Vorstand Schaden-Unfall von Helvetia Österreich und ergänzt: »Der Zugang zum Recht ist immer auch eine Kostenfrage. Bei der Überarbeitung unserer Rechtsschutzversicherung war uns deshalb das Feedback unserer Kundinnen und Kunden besonders wichtig. Wir schließen Lücken, erweitern relevante Deckungen und machen es gleichzeitig einfacher, den passenden Schutz zu wählen.«

Wie schneidet Helvetia beim Preis-Leistungs-Verhältnis im Rechtsschutz ab?

Auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt das Angebot: In der aktuellen Kundenbefragung der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) belegt Helvetia den ersten Platz unter 17 untersuchten Rechtsschutzversicherern.

»Die Auszeichnung ist für uns besonders wertvoll, weil hier unsere Kundinnen und Kunden urteilen. Mit dem Relaunch entwickeln wir das Angebot konsequent weiter: mit zeitgemäßen Deckungen, persönlichem Service und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis«, so Gruber.

Welche Leistungen gibt es bei Scheidung, Gutachten und Selbstbestimmung?

In der Exklusivvariante ist beispielsweise ein Scheidungsvergleichsrechtsschutz bis 1.000 Euro versichert. Der Gutachten-Rechtsschutz ermöglicht in versicherten Fällen die Einholung eines unabhängigen Sachverständigengutachtens.

Mit dem optionalen SelbstbestimmungsSchutz unterstützt Helvetia bei wichtigen Vorsorgeentscheidungen, unter anderem bei der Erstellung einer Patientenverfügung und einer letztwilligen Verfügung.

Was bietet der neue FunktionärsSchutz für Ehrenamtliche?

Mit dem neuen FunktionärsSchutz bietet Helvetia erstmals einen optionalen Baustein speziell für Privatpersonen, die als Vereinsfunktionär:innen tätig sind.

Wer eine Funktion in einem Verein übernimmt, trägt Verantwortung und kann dabei auch mit rechtlichen Fragestellungen konfrontiert werden. Allein im organisierten Sport engagieren sich rund 600.000 Menschen in Österreich freiwillig.

Was deckt der erweiterte Grundstückseigentums- und Mietenrechtsschutz ab?

Je nach Variante können neben den selbst genutzten Wohnräumen auch alle weiteren Wohneinheiten in Österreich – vom Ferienhaus bis hin oder unbebauten Grundstücken oder Garagen, selbstgenutzt oder vermietet – abgesichert werden.

Helvetia erweitert den Grundstückseigentums- und Mietenrechtsschutz. Auch rund ums Wohnen können Konflikte rasch teuer werden, wenn etwa eine Kaution nicht zurückgezahlt wird, die Betriebskostenabrechnung strittig ist oder es zu einer Besitzstörung kommt.

Welche Services gibt es vor einem Gerichtsverfahren?

Über die neue Helvetia Rechtsschutz Service Hotline erhalten Kundinnen und Kunden rasch eine erste Orientierung zu ihrem Anliegen. Der Service reicht von der Einordnung des Sachverhalts und der Erklärung der nächsten Schritte bis zur Vermittlung an eine Partneranwältin oder einen Partneranwalt.

Rechtsschutz beginnt nicht erst vor Gericht. Auch außergerichtliche Lösungen werden unterstützt: In der Exklusivvariante übernimmt Helvetia bei Mediationen Honorarkosten sowie die Kosten für die abschließende Mediationsvereinbarung bis maximal 4.000 Euro.

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