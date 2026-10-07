GBV Zahl des Monats Oktober

Wien (OTS) -

Seit seiner Gründung 1946 nimmt der Österreichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband eine zentrale Rolle im gemeinnützigen Wohnbau in Österreich ein. Im Mittelpunkt stehen und standen dabei die Sicherung hoher Standards, eine verlässliche Prüfung sowie die Weiterentwicklung des gemeinnützigen Wohnungswesens. In diesen acht Jahrzehnten haben sich die Anforderungen an Wohnen, Bauen und Finanzierung grundlegend verändert. Die zentrale Aufgabe ist jedoch geblieben: die Rahmenbedingungen für einen leistungsfähigen, leistbaren und verlässlichen gemeinnützigen Wohnbau mitzugestalten.



GBVs, kurz für Gemeinnützige Bauvereinigungen, sind Österreichs erste Adresse für leistbares Wohnen. Mit rund 173 gemeinnützigen Wohnbauträgern, über 1.000.000 zur Verfügung gestellten Wohnungen und über 2.000.000 Bewohnerinnen und Bewohnern leisten sie Tag für Tag einen wesentlichen Beitrag dafür, dass Wohnen in Österreich in Summe leistbar ist und leistbar bleibt. So ist man auch Vorbild für ganz Europa.