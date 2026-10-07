  • 07.10.2026, 09:00:32
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Vom Ausbau zur Nutzung: Austrian FiberSummit nimmt nächste Phase des Glasfasermarktes in den Fokus

Dornbirn (OTS) - 

Am 11. November 2026 trifft sich die österreichische Glasfaserbranche beim Austrian FiberSummit in Dornbirn. Neue Marktzahlen, ein hochkarätig besetzter Breitbandgipfel, internationale Erfahrungen und konkrete Praxisbeispiele stehen auf dem Programm. Unter dem Leitthema „Shaping Austria's Full Fiber Future“ rückt eine zentrale Frage in den Mittelpunkt: Wie lässt sich das Potenzial der errichteten Glasfasernetze bestmöglich ausschöpfen?

Österreich hat in den vergangenen Jahren erheblich in den Glasfaserausbau investiert. Nun gilt es, die geschaffene Infrastruktur erfolgreich zu nutzen. Attraktive Angebote, offene Zugangsmodelle und die Anbindung bis in die Gebäude sind dafür entscheidend.

„Der Austrian FiberSummit vereint die maßgeblichen Akteure der österreichischen Glasfaserbranche – Infrastrukturbauer, Netzbetreiber, Internet Service Provider, Politik, Gemeinden sowie führende Experten aus dem In- und Ausland. Gerade angesichts tiefgreifender Veränderungen braucht es einen offenen, fundierten Dialog. Unser Ziel ist es, unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen und konkrete Impulse für die weitere Entwicklung des Glasfasermarktes zu setzen“, betont Mag. Irmgard Kollmann, Geschäftsführerin der Open Fiber Austria.

Neue Marktzahlen für Österreich

Eine fundierte Grundlage für die Diskussionen liefert die OFAA-Marktanalyse 2026, deren Ergebnisse am 4. November im Rahmen einer Pressekonferenz erstmals vorgestellt werden. Beim Austrian FiberSummit präsentiert Prof. Dr. Jens Böcker, Professor für Marketing an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und federführend an der Marktanalyse beteiligt, die aktuellen Ergebnisse und erläutert ihre Bedeutung für den österreichischen Glasfasermarkt.

Austrian FiberSummit 2026



Datum: 11.11.2026


Art: Konferenzen und Tagungen


Ort: Messe Dornbirn



URL: https://events.ofaa.at/veranstaltungen/fibersummit26/


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