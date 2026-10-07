WIGeoWeb 5.3: Datenanalyse im WebGIS

Wien/München (OTS) -

Die neue Release der Geomarketing-Software WIGeoWeb wartet mit einigen Highlights auf:

Einzugsgebiete nach ÖPNV, Zweirad und Potenzialkennzahlen KI-gestützte Standortberichte mit Google-Gemini-Integration Deutlich klarere Darstellung großer Datenmengen

Geoanalysen, die schneller zu Entscheidungen führen

WIGeoGIS, einer der führenden Anbieter für Geomarketing und Standortanalysen in Europa, hat Version 5.3 seiner WebGIS-Software WIGeoWeb veröffentlicht. Die neue Release erweitert die Analysemöglichkeiten an drei zentralen Stellen: bei der Berechnung von Einzugsgebieten, bei der Integration Künstlicher Intelligenz in Standortberichte und bei der Visualisierung großer Punktmengen. Die Neuerungen sind branchenübergreifend einsetzbar.

Einzugsgebiete nach ÖPNV, Zweirad und Potenzial

Die Einzugsgebietsberechnung wird um drei Methoden erweitert. Neben den bewährten Varianten zu Fuß, per Auto und Luftlinie stehen nun der Öffentliche Personennahverkehr sowie die Zweiradtypen Fahrrad, E-Bike und Scooter mit individuell einstellbaren Geschwindigkeiten zur Verfügung. Hinzu kommt die Berechnung nach Potenzialkennzahlen wie Kunden, Umsatz oder Einwohnern.

Anwendungsbeispiele aus der Praxis:

Ein Einzelhändler ermittelt, wie viele Einwohner seinen neuen Standort in 30 Minuten per ÖPNV erreichen.

Ein Lieferservice bildet sein Liefergebiet in München realistisch ab, berechnet für E-Bikes mit 20 km/h.

Ein Franchisegeber plant Gebiete nicht nach Fahrzeit, sondern nach Kundenpotenzial, zum Beispiel 50.000 Haushalte.

KI-Integration: Ergänzende Standortberichte mit Google Gemini

WIGeoWeb 5.3 bindet Google Gemini direkt in den Analyse-Workflow ein. User stellen standortbezogene Fragen, WIGeoWeb übergibt den geografischen Kontext automatisch – ob Adresse, Stadtteil, Koordinaten oder Einzugsgebiet – und erhält strukturierte, KI-generierte Zusatzinformationen für den Standortbericht. Die Lage der Standorte wird zusätzlich über Google-Street-View-Bilder im Exposé sichtbar.

Typische Fragestellungen sind:

Chancen und Risiken der Makrolage

Parkplatzsituation in einer bestimmten Straße

die Einschätzung von Schaufensterfläche und Passantenfrequenz

WIGeoGIS hinterlegt die optimierten Prompts für Standardfragen im WebGIS, freie Eingaben bleiben möglich. An Gemini werden dabei keine kundenspezifischen Daten übergeben, sondern ausschließlich Prompts, die sich auf öffentlich zugängliche Daten beziehen. Durch die kommerzielle Lizenzierung seitens WIGeoGIS ist sichergestellt, dass keine Anfragen für das Gemini-Training verwendet werden.

Point Stacker: Muster in großen Datenmengen schneller erkennen

Der neue Point Stacker fasst große Punktmengen automatisch nach Zoomstufe zusammen statt tausende Einzelpunkte gleichzeitig zu laden. Jeder Kreis zeigt beschriftet an, wie viele Datensätze dahinterstehen, die Kreisgröße variiert mit der Anzahl. So werden räumliche Muster, White Spots und Erfolgsgebiete auf einen Blick sichtbar und auch für Personen ohne GIS-Erfahrung verständlich.

Schneller arbeiten mit Tabelle und Filtern

Selektierte Datensätze werden in der Tabelle durchgehend orange hervorgehoben, die Gesamtzahl und die Zahl der aktuell selektierten Datensätze sind direkt ablesbar, eine Selektion lässt sich per Escape-Taste aufheben. Hierarchische Filter zeigen in untergeordneten Ebenen automatisch nur noch passende Optionen an, etwa nach Auswahl einer Vertriebsregion oder Produktgruppe. Filter lassen sich zudem setzen, ohne den Datensatz zu aktivieren, das System lädt dann ausschließlich die gefilterten Geodaten.

Ab sofort verfügbar

Alle neuen Features der Release WIGeoWeb 5.3 stehen ab sofort zur Verfügung. ÖPNV-Einzugsgebiete und die Gemini-KI-Integration sind optionale Module mit geringem Aufpreis. Point Stacker, optimierte Datentabelle und die verbesserte Filterung sind im Standard-WIGeoWeb enthalten. WIGeoWeb ist ein WebGIS, für das lediglich ein Browser benötigt wird. Die Plattform wird auf Servern in Europa gehostet und ist DSGVO-konform.

Weitere Informationen zu WIGeoWeb 5.3 finden Sie unter: https://www.wigeogis.com/de/wigeoweb_5_3_highlights

Dort können Sie auch Ihren Testaccount anfordern.