Wiener Unternehmen Espressomobil bringt jetzt das Matchamobil auf die Straße

Wien (OTS) -

Matcha hat sich in den vergangenen Jahren von einem Nischenprodukt zu einem festen Bestandteil der urbanen Getränkekultur entwickelt. Das Wiener Unternehmen Espressomobil geht nun den nächsten Schritt und macht aus dem Trendgetränk ein eigenständiges, mobiles Konzept: Mit dem Matchamobil bringt das Unternehmen frisch aufgeschlagenen Ceremonial Matcha auf drei Rädern direkt zu den Menschen.

Das Konzept: Zeremonielle Zubereitung trifft mobile Flexibilität

In der speziell adaptierten Piaggio Ape entsteht das Getränk vor den Augen der Gäste. Das Angebot ist zu 100 Prozent pflanzlich und setzt auf eine Kombination aus frisch aufgeschlagenem Matcha, Hafer- oder Kokosdrink sowie fruchtigen Komponenten. Das Sortiment reicht vom klassischen Iced Matcha Latte bis hin zu Kreationen wie dem Strawberry Cloud Matcha. Die sichtbare Schichtung der Zutaten und der handwerkliche Zubereitungsprozess sind dabei feste Bestandteile des Markenerlebnisses.

Das Prinzip der mobilen Bar nutzt Espressomobil-Gründer Moriz Fleissinger bereits seit 15 Jahren: Nicht darauf warten, dass die Kundschaft ins Café kommt, sondern dorthin fahren, wo sich die Zielgruppe aufhält.

Eigenes Konzept statt eine Zeile auf der Kaffeekarte

Obwohl Matcha bei Espressomobil bereits seit längerer Zeit zum Sortiment gehörte, führte die stark steigende Nachfrage – insbesondere bei jüngeren Gästen – zu der Entscheidung, eine eigene Marke aufzubauen.

„Für uns war klar: Wenn wir Matcha machen, dann nicht einfach als zusätzlichen Drink auf der Kaffeekarte, sondern als eigenes Konzept“ , erklärt Moriz Fleissinger.

Verantwortlich für den Aufbau des neuen Ventures ist Felix Kriegler als Head of Matchamobil und Venture Builder. Sein Aufgabenbereich umfasst die Produktentwicklung und den Markenaufbau ebenso wie Vertrieb, Social Media und den Verkauf vor Ort.

Erste Großeinsätze absolvierte das Matchamobil bereits bei Großveranstaltungen wie dem Electric Love Festival und dem Frequency Festival. Den Weg von den ersten Produkttests über den Umbau der Piaggio Ape bis hin zu den ersten Herausforderungen im Verkauf dokumentiert Kriegler transparent auf TikTok und Instagram. In den ersten 90 Tagen erreichten die Inhalte auf beiden Kanälen zusammen rund 300.000 Aufrufe.

Erlebnisse für Marken und Events

Das Matchamobil lässt sich von Unternehmen, Eventagenturen und Caterern als mobile Bar inklusive Personal, Equipment und Getränken buchen. Darüber hinaus dient das Fahrzeug als Plattform für individuelle Markenaktivierungen.

Mit diesem Schritt unterstreicht Espressomobil seine Transformation vom einstigen Straßenverkäufer zur Full-Service-Agentur für Event- und Markenerlebnisse. Neben der Getränkeausgabe übernimmt das Unternehmen auf Wunsch die gesamte Inszenierung – von gebrandeten Piaggio Apen, Bars und Bechern über DJs bis hin zur Einbindung von Content Creatorn. Ziel ist es, Marken über Geschmack, Optik, Duft und Musik mit allen Sinnen erlebbar zu machen.

Das unternehmerische Fundament bildet die 15-jährige Markterfahrung von Espressomobil: Was einst mit drei Piaggio Apen begann, umfasst heute rund 50 Kaffeeeinheiten in Wien sowie weitere 50 im restlichen DACH-Raum – bei rund 1.500 Veranstaltungstagen pro Jahr. Das Matchamobil soll dieses Kerngeschäft gezielt erweitern.

„Matcha wird Kaffee nicht ersetzen – aber ich bin überzeugt, dass das Getränk langfristig einen festen Platz neben Kaffee bekommen kann“ , fasst Felix Kriegler das Potenzial des neuen Konzepts zusammen.

Über Espressomobil

Espressomobil wurde vor 15 Jahren in Wien gegründet und ist Spezialist für mobile Kaffeebars sowie Full-Service-Partner für Event- und Markeninszenierungen. Mit rund 100 mobilen Einheiten im DACH-Raum ist das Unternehmen jährlich an rund 1.500 Veranstaltungstagen im Einsatz. Mit dem Matchamobil erweitert Espressomobil sein Portfolio um ein eigenständiges, vollständig pflanzliches Konzept rund um zeremoniellen Matcha auf drei Rädern.