100 Jahre ÖVSV: Österreichischer Versuchssenderverband feiert Jubiläum im Volkstheater

Wiener Neudorf (OTS) -

Festakt zum 100-jährigen Bestehen – Videogrußbotschaft von Bundespräsident Alexander van der Bellen – Vizekanzler Andreas Babler würdigt Bedeutung des Amateurfunks – Theaterstück von Prof. Wolf Harranth als Höhepunkt

Der Österreichische Versuchssenderverband (ÖVSV) hat im Wiener Volkstheater sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Bundespräsident Alexander van der Bellen gratulierte dem ÖVSV anlässlich des Jubiläums mit einer Videogrußbotschaft.

Vizekanzler Andreas Babler nahm in seiner Funktion als Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur und Medien an der Jubiläumsveranstaltung teil. In seinem Ressort liegt auch die Zuständigkeit für den Amateurfunk. In seiner Festrede hob Babler die Bedeutung des Amateurfunks für die österreichische Gesellschaft hervor.

Theaterstück von Wolf Harranth als Höhepunkt

Einen besonderen Höhepunkt der Jubiläumsfeier bildete die Aufführung eines Theaterstücks von Prof. Wolf Harranth. Der Autor, Journalist und Funkamateur hatte das Werk bereits acht Jahre zuvor eigens für die 100-Jahr-Feier des ÖVSV verfasst.

Das Stück verbindet humorvolle Elemente mit einem durchaus dystopischen Blick auf die Zukunft. Harranth setzt sich darin mit bestehenden gesellschaftlichen und technischen Strukturen auseinander und regt damit zum Nachdenken über deren Weiterentwicklung angesichts künftiger Herausforderungen an.

Die Aufführung schlug damit eine Brücke zwischen der 100-jährigen Geschichte des österreichischen Amateurfunks und seinem Blick in die Zukunft. Neben der Würdigung des bisher Erreichten rückte die Frage in den Mittelpunkt, welche Bedeutung unabhängige Kommunikation, technisches Wissen und die Weitergabe von Erfahrung an kommende Generationen künftig haben werden.

ÖVSV-Präsident Kastelic: „Wir alle sind der ÖVSV“

Zum Abschluss der Veranstaltung wandte sich ÖVSV-Präsident Michael Kastelic an die anwesenden Gäste und Mitglieder. In seiner Rede hob er die Leistungsfähigkeit des Österreichischen Versuchssenderverbands und die Leistungen hervor, die durch das gemeinsame Engagement seiner Mitglieder möglich werden.

Zugleich erinnerte Kastelic an die Verantwortung jedes einzelnen Mitglieds, zum Erfolg und zur Weiterentwicklung des Verbands beizutragen. Der ÖVSV sei nicht nur eine Organisation oder deren Funktionär:innen – vielmehr seien es die einzelnen Funkamateurinnen und Funkamateure, die den Verband ausmachen und mit Leben erfüllen.

Eine besondere Bedeutung maß Kastelic dabei dem Austausch zwischen den Generationen bei. Die Verbindung von Erfahrung und über Jahrzehnte erworbenem Wissen mit den Ideen, Fähigkeiten und Interessen jüngerer Funkamateurinnen und Funkamateure bilde eine wesentliche Grundlage für die Zukunft. Diese Brücke zwischen Alt und Jung sei eine wichtige Voraussetzung dafür, den Amateurfunk erfolgreich weiterzuführen und zugleich technisch und gesellschaftlich weiterzuentwickeln.

Damit richtete sich der Blick zum Abschluss der Jubiläumsveranstaltung nicht nur auf die vergangenen 100 Jahre, sondern vor allem auf die gemeinsame Verantwortung für die kommenden Jahre des Amateurfunks in Österreich.

Link zum Video

Ein Jahrhundert Amateurfunk in Österreich

Mit seinem 100-jährigen Bestehen blickt der Österreichische Versuchssenderverband auf ein Jahrhundert organisierter Amateurfunktätigkeit in Österreich zurück. Amateurfunk verbindet technische Experimentierfreude mit internationaler Kommunikation und persönlichem Engagement. Funkamateurinnen und Funkamateure beschäftigen sich mit Funktechnik und neuen Übertragungsverfahren, pflegen weltweite Kontakte und stellen ihr Wissen und ihre Infrastruktur auch in den Dienst der Gesellschaft.

Die Jubiläumsveranstaltung im Volkstheater würdigte diese Geschichte und richtete zugleich den Blick nach vorne: auf die Rolle und Weiterentwicklung des Amateurfunks in einer zunehmend digitalisierten und vernetzten Welt.

Über den ÖVSV

Der Österreichische Versuchssenderverband (ÖVSV) ist die Interessenvertretung der österreichischen Funkamateurinnen und Funkamateure. Der Verband fördert den Amateurfunk, die technische Aus- und Weiterbildung sowie den Austausch innerhalb der österreichischen und internationalen Amateurfunkgemeinschaft.