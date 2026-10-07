- 07.10.2026, 08:05:34
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- OTS0012
Was wäre Hospiz ohne Ehrenamt?
Pressegespräch am 8.10.2026 um 10:00, ERSTE Stiftung
In einer hochkarätig besetzten Gesprächsrunde wird anlässlich des Internationalen Welthospiztags aus verschiedenen Perspektiven über die Rolle des Ehrenamts und die Situation der Hospiz und Palliative Care heute und in Zukunft in Österreich reflektiert.
Die drei Expertinnen sprechen über die Themen:
- die Bedeutung und Entwicklung des Ehrenamts inkl. erster Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage,
- Interprofessionalität auf Augenhöhe als Basis für gute Versorgung,
- die Umsetzung des Hospiz- und Palliativfondsgesetzes,
- Budgeteinsparungsmaßnahmen und Demografie
- sowie über Visionen für die Zukunft
im Anschluss Q & A,
Wir freuen uns darauf, Meinungsbildner:innen, Vertreter:innen der Zivilgesellschaft und andere Stakeholder begrüßen zu dürfen, sowie auf den gemeinsamen Austausch zu diesem relevanten Thema und die Möglichkeit der Vernetzung.
Begrüßung
Martin Wohlmuth, Member of the Board, ERSTE Stiftung
Podium
Sonja Thalinger, GF, Dachverband HOSPIZ ÖSTERREICH
Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin, Caritas Österreich
Eva Masel, Leiterin Abt. f. Palliativmedizin und stv. Ärztliche Direktorin, AKH, Professorin, Med Uni Wien
Was wäre Hospiz ohne Ehrenamt?
8. Oktober 2026 um 10:00 Uhr
im Co-Working Space der ERSTE Stiftung am Erste Campus,
Am Belvedere 1, 1100 Wien
Zur Anmeldung
Rückfragen & Kontakt
HOSPIZ ÖSTERREICH
Catrin Neumüller
+4369910814946
[email protected]
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