  • 07.10.2026, 08:05:34
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  • OTS0012

Was wäre Hospiz ohne Ehrenamt?

Pressegespräch am 8.10.2026 um 10:00, ERSTE Stiftung

Wien (OTS) - 

In einer hochkarätig besetzten Gesprächsrunde wird anlässlich des Internationalen Welthospiztags aus verschiedenen Perspektiven über die Rolle des Ehrenamts und die Situation der Hospiz und Palliative Care heute und in Zukunft in Österreich reflektiert.


Die drei Expertinnen sprechen über die Themen:

  • die Bedeutung und Entwicklung des Ehrenamts inkl. erster Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage,
  • Interprofessionalität auf Augenhöhe als Basis für gute Versorgung,
  • die Umsetzung des Hospiz- und Palliativfondsgesetzes,
  • Budgeteinsparungsmaßnahmen und Demografie
  • sowie über Visionen für die Zukunft
    im Anschluss Q & A,

Wir freuen uns darauf, Meinungsbildner:innen, Vertreter:innen der Zivilgesellschaft und andere Stakeholder begrüßen zu dürfen, sowie auf den gemeinsamen Austausch zu diesem relevanten Thema und die Möglichkeit der Vernetzung.

Begrüßung
Martin Wohlmuth, Member of the Board, ERSTE Stiftung

Podium
Sonja Thalinger, GF, Dachverband HOSPIZ ÖSTERREICH
Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin, Caritas Österreich
Eva Masel, Leiterin Abt. f. Palliativmedizin und stv. Ärztliche Direktorin, AKH, Professorin, Med Uni Wien

Was wäre Hospiz ohne Ehrenamt?
8. Oktober 2026 um 10:00 Uhr
​​im Co-Working Space der ERSTE Stiftung am Erste Campus,
Am Belvedere 1, 1100 Wien

Zur Anmeldung

Rückfragen & Kontakt

HOSPIZ ÖSTERREICH
Catrin Neumüller
+4369910814946
[email protected]

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