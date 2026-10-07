Wien (OTS) -

Österreich diskutiert seit Jahren über Schule, Reformen und Probleme. Was vielfach fehlt, ist eine klare Vorstellung davon, wohin sich unser Bildungssystem gesamtheitlich entwickeln soll. Genau hier setzt das erstmals vom SLÖ veranstaltete Franz-Turek-Symposium an.

Unter dem Titel „Verschläft Österreich seine Zukunft? – SLÖ im Diskurs mit Bildungsinitiativen“ diskutieren Expertinnen und Experten über Wege zu einer leistungsstarken, chancengerechten und zukunftsorientierten Schule.

Die Keynote hält Prof. Ernst Smole. Mit dabei sind unter anderem Daniel Landau, Heidi Schrodt, Ingrid Teufel, Teresa Torzicky, Heinrich Himmer und Thomas Bulant.

„Wir brauchen weniger Verwaltung und mehr Aufmerksamkeit für das, was im Klassenzimmer tatsächlich wirkt: pädagogisch gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, starke Grundkompetenzen und Kinder, die gerne und erfolgreich lernen“, lautet die zentrale Botschaft des Symposiums.

Der SLÖ fordert insbesondere eine neue Schwerpunktsetzung auf Lesen, Schreiben und Rechnen, mehr gemeinsames Lernen ohne frühzeitige Segregation und bessere Rahmenbedingungen für Pädagoginnen und Pädagogen. Schule müsse gerade für jene Kinder, deren Eltern wenig Bildungsressourcen mitbringen können, zur entscheidenden Bildungschance werden.

Das Franz-Turek-Symposium versteht sich als offener Diskurs über eine Schule, die nicht verwaltet, sondern Zukunft gestaltet – leistungsstark, gerecht und mit Freude am Lernen: „Österreich darf seine Zukunft nicht verschlafen. Wir brauchen endlich einen gesamtheitlichen Bildungsplan und den Mut, erfolgreiche Modelle konsequent umzusetzen.“

Franz-Turek-Symposium

„Verschläft Österreich seine Zukunft?“

Freitag, 9. Oktober 2026 | ab 18:30 Uhr

Central, Landstraße 36, 4020 Linz