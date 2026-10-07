7. Oktober Gedenken am Judenplatz: Jüdische österreichische HochschülerInnen verlesen 1200 Namen

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, den 7. Oktober 2026, jähren sich die Massaker der Hamas an der israelischen Zivilbevölkerung zum dritten Mal.

Gemeinsam werden Jüdische Studierende und Mitglieder der Jüdischen Gemeinde an diesem Jahrestag den 1.200 Ermordeten gedenken und ihre Namen verlesen.

Das Gedenken findet am Mittwoch, 7. Oktober 2026, um 16:30 am Judenplatz statt.

Alle solidarischen Menschen sind dazu eingeladen, am gemeinsamen Erinnern teilzunehmen.

Die beiden OrganistorInnen und Co-PräsidentInnen der Jüdischen österreichischen HochschülerInnen (JöH), Lia Guttmann und Milli Li Rabinovici, wollen mit dieser Aktion ein Zeichen setzen: “Die schrecklichen Folgen des 7. Oktobers haben die Verbrechen dieses Tages gewissermaßen aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt. Das ist falsch, denn die Trauer und das Trauma, die dieser Tag für Jüdinnen und Juden bedeutet, sind noch immer allgegenwärtig. Jeder Name, den wir verlesen, erinnert an einen Menschen, an sein Leben und an den Verlust der betroffenen Familien und Angehörigen.”