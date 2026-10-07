  • 07.10.2026, 08:00:38
  • /
  • OTS0006

7. Oktober Gedenken am Judenplatz: Jüdische österreichische HochschülerInnen verlesen 1200 Namen

In Erinnerung an das Massaker des 7. Oktober 2023 verlesen Jüdische Studierende und Gemeindemitglieder die Namen der Ermordeten

Wien (OTS) - 

Am Mittwoch, den 7. Oktober 2026, jähren sich die Massaker der Hamas an der israelischen Zivilbevölkerung zum dritten Mal.

Gemeinsam werden Jüdische Studierende und Mitglieder der Jüdischen Gemeinde an diesem Jahrestag den 1.200 Ermordeten gedenken und ihre Namen verlesen.

Das Gedenken findet am Mittwoch, 7. Oktober 2026, um 16:30 am Judenplatz statt.

Alle solidarischen Menschen sind dazu eingeladen, am gemeinsamen Erinnern teilzunehmen.

Die beiden OrganistorInnen und Co-PräsidentInnen der Jüdischen österreichischen HochschülerInnen (JöH), Lia Guttmann und Milli Li Rabinovici, wollen mit dieser Aktion ein Zeichen setzen: “Die schrecklichen Folgen des 7. Oktobers haben die Verbrechen dieses Tages gewissermaßen aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt. Das ist falsch, denn die Trauer und das Trauma, die dieser Tag für Jüdinnen und Juden bedeutet, sind noch immer allgegenwärtig. Jeder Name, den wir verlesen, erinnert an einen Menschen, an sein Leben und an den Verlust der betroffenen Familien und Angehörigen.”

Rückfragen & Kontakt

Jüdische österreichische HochschülerInnen (JöH)
Telefon: +43 68120692803
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OHW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

JöH - Jüdische österreichische HochschülerInnen

Rückfragen & Kontakt

Jüdische österreichische HochschülerInnen (JöH)
Telefon: +43 68120692803
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright