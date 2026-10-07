FCG-Deckenbacher: „Menschenwürdige Arbeit ist kein Luxus, sondern ein Recht“

Wien (OTS) -

Anlässlich des Welttags für menschenwürdige Arbeit am 7. Oktober betont Abg.z.NR Romana Deckenbacher, FCG-Bundesvorsitzende und ÖGB-Vizepräsidentin: „Menschenwürdige Arbeit bedeutet faire Einkommen, gesunde Arbeitsbedingungen und Respekt. Wer Vollzeit arbeitet, muss davon gut leben können. Starke Kollektivverträge sind dafür unverzichtbar - sie dürfen nicht durch Krisenabschlüsse dauerhaft unter Druck geraten.“

Angesichts zunehmender Arbeitsverdichtung warnt Deckenbacher: „Eine generelle Ausweitung der Arbeitszeit oder die Streichung von Feiertagen sind der falsche Weg. Es braucht Prävention und echte Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege.“ Auch bei Digitalisierung und KI gelte, ganz im Sinne der christlichen Soziallehre: „Die Wirtschaft ist für den Menschen da – nicht umgekehrt. Die FCG wird weiterhin mit Nachdruck für menschenwürdige Arbeit eintreten – STARK IN DER SACHE – FAIR IM DIALOG.“