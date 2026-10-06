  • 06.10.2026, 20:00:03
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75 Jahre FCG: Jubiläums-Oktoberfest als starkes Zeichen des Zusammenhalts

FCG im ÖGB feiert Jubiläum. Bundesvorsitzende Romana Deckenbacher: „Seit 1951 setzen wir uns für eine Arbeitswelt ein, in der der Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns steht“

Wien (OTS) - 

Die Fraktion Christlicher Gewerkschafter:innen (FCG) im ÖGB feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Beim heutigen Jubiläums-Oktoberfest im Wiener Prater kommen Kolleginnen und Kollegen aus ganz Österreich zusammen, um auf eine bewegte und erfolgreiche Geschichte zurückzublicken und mit Zuversicht nach vorne zu schauen.

„Seit unserer Gründung 1951 stehen wir an der Seite der arbeitenden Menschen. Generationen Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben Verantwortung übernommen und sich für eine Arbeitswelt eingesetzt, in der der Mensch im Mittelpunkt steht“, betont FCG-Bundesvorsitzende und ÖGB-Vizepräsidentin Abg. z. NR Romana Deckenbacher.

„Unser christlich-soziales Wertefundament und die Überparteilichkeit unserer Bewegung gehören seit 75 Jahren zum Kern der FCG. Dieses Jubiläum ist nicht nur Anlass, das Erreichte zu würdigen, sondern vor allem Auftrag für die kommenden Jahre. Mein besonderer Dank gilt allen, die die FCG in den vergangenen 75 Jahren geprägt, getragen und mit Leben erfüllt haben. Dieses Jubiläum ist ihr gemeinsamer Erfolg. Gemeinsam bewahren wir Bewährtes, gehen Neues mutig an und gestalten die Zukunft. 75 Jahre FCG – 75 Jahre Verantwortung, Zusammenhalt und Einsatz für die Menschen in der Arbeitswelt. Glück auf!“, so Deckenbacher abschließend.

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Mag. Denis Strieder, BA
Pressereferent
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