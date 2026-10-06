AVISO: Morgiger Ministerrat der Bundesregierung im Bundeskanzleramt um 10.00 Uhr

Wien (OTS) -

Morgen, Mittwoch 07. Oktober 2026 um 10.00 Uhr, tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Im Anschluss findet wie üblich ein Pressefoyer statt.

Termin für Medien:

ca. 10.30 Uhr

PRESSEFOYER mit Klubobmann Ernst Gödl, Staatssekretär Jörg Leichtfried und Klubobmann Yannick Shetty

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 9.45 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).