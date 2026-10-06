  • 06.10.2026, 16:43:02
  • /
  • OTS0175

SPÖ-Schroll zu Fernwärme-Bericht: „Heizen muss leistbar sein“

SPÖ für leistbare Preise, mehr Transparenz und Konsumentenschutz

Wien (OTS) - 

Die Bundeswettbewerbsbehörde hat heute ihren Bericht zur Fernwärme in Österreich vorgelegt und Vorschläge für mehr Transparenz und Konsumentenschutz gemacht. Für SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll ist klar: „Heizen muss leistbar sein. Wir müssen Fernwärme-Kund:innen mehr Rechte geben und sie vor unfairen Preisanstiegen schützen.“ ****

Die Fernwärme-Versorgung wird von regionalen Monopolisten gesteuert, technisch ist das oft gar nicht anders möglich. Auch die BWB anerkennt, dass die Fernwärme ein natürliches Monopol darstellt und daher nicht mit anderen Energieinfrastrukturen vergleichbar ist. Damit es zu keinen unfairen Preistreibereien kommt, ist der Fernwärme-Markt besonders reglementiert. Die SPÖ sieht hier aber noch großen Nachbesserungsbedarf. Besonders kritisch sieht Schroll die Rolle sogenannter „Contracting-Unternehmen“, die als Vermittler zwischen Fernwärme-Versorger und Haushalt fungieren: „Für viele Kund:innen ist es völlig undurchsichtig, warum sie wie viel für ihre Heizung zahlen. Wir müssen ihre Rechte stärken, damit hier endlich Licht ins Dunkel kommt. Niemand darf sich auf dem Rücken anderer bereichern“, so Schroll.

Die Regierung hat sich vorgenommen, das sogenannte Heizkostenabrechnungsgesetz zu überarbeiten und den Konsumentenschutz generell zu stärken. Zudem soll laut Regierungsprogramm auch für die Wärmeversorgung ein Energiekrisenmechanismus erarbeitet werden. „Die Vorgängerregierung hat die Preise einfach durchrauschen lassen. Wir dürfen die Fehler der Vorgängerregierung nicht wiederholen und müssen in die Preise eingreifen“, so der Abgeordnete. (Schluss) mf/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright