Linz (OTS) -

Oberösterreichs Gemeinden sichern, erhalten und gestalten wichtige Angebote wie Kinderbildung und -betreuung, Kultur, Sport und Freizeit sowie Pflichtschulen. Zudem erledigen sie zentrale Aufgaben der Daseinsvorsorge wie Wasserversorgung oder Straßenerhaltung. Eine aktuelle Studie zeigt nun, wie sich die finanzielle Situation der Gemeinden negativ auf die kommunalen Angebote und somit auf die Lebensqualität der AK-Mitglieder auswirkt. Bei einer

Pressekonferenz

am Freitag, 9. Oktober 2026, um 10 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, präsentieren wir Ihnen unter dem Titel

AK-Bürgermeisterbefragung zeigt:

Angespannte Gemeindefinanzen beeinträchtigen Lebensqualität der Menschen

Ergebnisse aus einer Befragung unter Oberösterreichs Bürgermeister:innen zur aktuellen Lage bei den Gemeindefinanzen und die Forderungen der Arbeiterkammer Oberösterreich, um die Situation zu verbessern.

Als Gesprächspartner stehen Präsident Andreas Stangl und Martin Oppenauer, BA , Projektleiter der Befragung am Institut für empirische Sozialforschung (IFES) zur Verfügung.

AK-Bürgermeisterbefragung zeigt: Angespannte Gemeindefinanzen beeinträchtigen Lebensqualität der Menschen

Seminarraum 3, 5. Stock

Datum: 09.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Arbeiterkammer Linz

Volksgartenstraße 40

4020 Linz

Österreich