- 06.10.2026, 16:21:32
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AK-Bürgermeisterbefragung zeigt: Angespannte Gemeindefinanzen beeinträchtigen Lebensqualität der Menschen
Pressekonferenz
Oberösterreichs Gemeinden sichern, erhalten und gestalten wichtige Angebote wie Kinderbildung und -betreuung, Kultur, Sport und Freizeit sowie Pflichtschulen. Zudem erledigen sie zentrale Aufgaben der Daseinsvorsorge wie Wasserversorgung oder Straßenerhaltung. Eine aktuelle Studie zeigt nun, wie sich die finanzielle Situation der Gemeinden negativ auf die kommunalen Angebote und somit auf die Lebensqualität der AK-Mitglieder auswirkt. Bei einer
Pressekonferenz
am Freitag, 9. Oktober 2026, um 10 Uhr
in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, präsentieren wir Ihnen unter dem Titel
AK-Bürgermeisterbefragung zeigt:
Angespannte Gemeindefinanzen beeinträchtigen Lebensqualität der Menschen
Ergebnisse aus einer Befragung unter Oberösterreichs Bürgermeister:innen zur aktuellen Lage bei den Gemeindefinanzen und die Forderungen der Arbeiterkammer Oberösterreich, um die Situation zu verbessern.
Als Gesprächspartner stehen Präsident Andreas Stangl und Martin Oppenauer, BA, Projektleiter der Befragung am Institut für empirische Sozialforschung (IFES) zur Verfügung.
AK-Bürgermeisterbefragung zeigt: Angespannte Gemeindefinanzen beeinträchtigen Lebensqualität der Menschen
Seminarraum 3, 5. Stock
Datum: 09.10.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Arbeiterkammer Linz
Volksgartenstraße 40
4020 Linz
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Arbeiterkammer Oberösterreich
Isabell Falkner
Telefon: +43 (0)664/8237996
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/impressum
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