Resolution des Landesvorstands des ÖGB Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Der Landesvorstand des ÖGB Niederösterreich bekennt sich klar zum Erhalt des Produktionsstandortes von Ardo Austria Frost im Marchfeld und zu den damit verbundenen Arbeitsplätzen.

Der Standort ist für die Beschäftigten und ihre Familien von genauso großer Bedeutung, wie für zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe in der Region. Diese haben in den vergangenen Jahren außerdem erhebliche Investitionen getätigt und ihre Produktion auf die Zusammenarbeit mit dem Verarbeitungsbetrieb ausgerichtet. Die Existenz der Landwirte, ihrer Familien und unzähliger Arbeitnehmer:innen steht auf dem Spiel.

Gleichzeitig hat die heimische Gemüseproduktion nicht nur eine besondere Bedeutung für die regionale Wertschöpfung, sie ist auch für die Versorgungssicherheit weit über die Region hinaus unverzichtbar. Eine zunehmende Abhängigkeit von importierten Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Produkten aus dem Ausland ist aus Sicht des ÖGB Niederösterreich inakzeptabel.

Der Landesvorstand des ÖGB Niederösterreich fordert daher:

Alles zu unternehmen, um die Produktion am Standort von Ardo Austria Frost fortzuführen und die bestehenden Arbeitsplätze zu sichern.

Ardo in die Verantwortung zu nehmen, den österreichischen Standort nicht aufgrund von reinem Profitdenken auszuhöhlen und gemeinsam mit den Beschäftigten, des Betriebsrates und den landwirtschaftlichen Partnerbetrieben tragfähige Zukunftsperspektiven zu entwickeln.

Alle wirtschaftlich und organisatorisch möglichen Optionen zu prüfen, die eine Fortführung der Produktion und den langfristigen Erhalt des Standortes ermöglichen.

Die Interessen der Beschäftigten, vertreten durch ihren Betriebsrat, bei allen weiteren Entscheidungen umfassend einzubeziehen.

Die heimischen landwirtschaftlichen Betriebe abzusichern, die ihre Produktion auf die Verarbeitung am Standort ausgerichtet haben und von dessen Fortbestand unmittelbar betroffen sind.

Die heimische Lebensmittelproduktion und regionale Wertschöpfung zu stärken, um die Versorgungssicherheit in Österreich langfristig zu gewährleisten.

Der ÖGB Niederösterreich wird gemeinsam mit den zuständigen Gewerkschaften und dem Betriebsrat seinen Beitrag leisten, um eine konstruktive und zukunftsorientierte Lösung für den Standort zu ermöglichen.

Der Landesvorstand des ÖGB Niederösterreich hält fest:

Arbeitsplätze, regionale Wertschöpfung und Versorgungssicherheit dürfen der Profitmaximierung nicht zum Opfer fallen. Der Standort Ardo Austria Frost muss eine Zukunft haben. Dafür müssen jetzt alle Beteiligten Verantwortung übernehmen und alle Möglichkeiten für eine Fortführung der Produktion ausschöpfen.