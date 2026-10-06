Neumarkt am Wallersee (OTS) -

M E D I E N I N F O R M A T I O N

10 Jahre EU-Gütesiegel: Heumilch steht für traditionelle Fütterung und geprüfte Qualität

Seit 2016 trägt Heumilch das EU-Gütesiegel „garantiert traditionelle Spezialität“. Es schützt die traditionelle Heuwirtschaft auf europäischer Ebene und bietet Konsumentinnen und Konsumenten Orientierung beim Einkauf.

2016 verlieh der damalige Bundesminister Andrä Rupprechter der ARGE Heumilch in Salzburg das Gütesiegel „garantiert traditionelle Spezialität“ – als erstes Produkt im deutschsprachigen Raum. Seitdem bietet das Siegel Konsumentinnen und Konsumenten einen verlässlichen Qualitätsnachweis. „Das EU-Gütesiegel g.t.S. auf der Verpackung schafft Transparenz und Vertrauen. Gleichzeitig unterstützt das Siegel die Vermarktung, weil es klar erkennbar macht, dass unsere Heumilchprodukte etwas Besonderes sind“, betont Christiane Mösl, Geschäftsführerin der ARGE Heumilch.

Kennzeichnend für die Heuwirtschaft ist die artgerechte Fütterung. Im Sommer bekommen die Tiere frische Gräser und Kräuter, im Winter Heu. Vergorene Futtermittel wie Silage sind streng verboten. Die entsprechenden Anforderungen sind in einer Produktspezifikation, dem sogenannten Heumilchregulativ, festgelegt und bilden die Grundlage für das Zertifizierungsprogramm Heumilch g.t.S. in Europa. Kontrolliert werden sowohl die landwirtschaftlichen Betriebe als auch die Verarbeiter. Damit schafft das Zertifizierungssystem auch für Verarbeiter und Lebensmittelhandel Verlässlichkeit entlang der Wertschöpfungskette.

Mehrwert für Betriebe und kleinstrukturierte Landwirtschaft

„Für unsere Heumilchbäuerinnen und -Bauern schafft die europäische Anerkennung eine langfristige Perspektive. Dies zeigt sich auch wirtschaftlich: Durch den Heumilchzuschlag konnte im vergangenen Jahr ein Mehrwert von 23 Millionen Euro erwirtschaftet werden“, erklärt Karl Neuhofer, Obmann der ARGE Heumilch Österreich.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig: „Die Heuwirtschaft ist eine rot-weiß-rote Erfolgsgeschichte. Sie verbindet regionale Lebensmittelproduktion und Wertschöpfung für bäuerliche Familienbetriebe mit dem Erhalt unserer Wiesen und Almen, der Biodiversität und einer gepflegten Kulturlandschaft. Besonders der diesjährige Dürresommer zeigt, dass sich unsere Landwirtschaft noch besser an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen muss. Deshalb braucht es einerseits rasche Entlastung in der aktuellen Krise und andererseits eine langfristige Strategie für widerstandsfähige Betriebe. Der Schlüssel liegt für mich in der Verbindung von Erfahrung und Innovation – mit moderner Forschung, digitalen Werkzeugen, gezielter Klimawandelanpassung, wirksamer Vorsorge und verlässlichen Rahmenbedingungen durch eine starke Gemeinsame Agrarpolitik.“

Nachfrage nach Heumilch weiter gestiegen

Auch am Markt zeigte sich die positive Entwicklung. Im vergangenen Jahr wurden in Österreich 532 Millionen Kilogramm Heumilch verarbeitet. Der Umsatz mit Heumilchprodukten im heimischen Lebensmittelhandel stieg um sechs Prozent auf rund 179 Millionen Euro. Wie bereits in den Vorjahren wurde die gesamte Menge zu 100 Prozent vermarktet. Auch die Bekanntheit ist hoch: In Österreich liegt die Markenbekanntheit von Heumilch bei über 90 Prozent.

Europaweiter Schutz für die Heuwirtschaft

Seit 1992 schützt die Europäische Union landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel mit besonderen geografischen oder traditionellen Merkmalen. „Ein europäisches Gütesiegel schafft Sicherheit über nationale Grenzen hinweg. Für Heumilch bedeutet das, dass die geschützten Vorgaben europaweit gelten und nicht nur auf nationaler Ebene abgesichert sind. Der beste Beweis für eine erfolgreiche Agrarpolitik ist, wenn aus Schutz Wertschöpfung wird – und aus Tradition eine wirtschaftliche Perspektive für die nächste Generation“, erklärt Andrä Rupprechter, Bundesminister a. D. und ehemaliger Direktor im Generalsekretariat des Rates der EU.

Über die ARGE Heumilch

Die ARGE Heumilch ist Europas führende Organisation für die Erzeugung und Vermarktung von Heumilch g.t.S. (garantiert traditionelle Spezialität). Sie repräsentiert mehr als 6.500 Heumilch-Lieferanten und 63 verarbeitende Betriebe aus Österreich, Bayern und Baden-Württemberg. Der Bio-Anteil der Heumilch liegt aktuell bei 40 Prozent und konnte seit dem Start der Initiative 2009 beinahe verdoppelt werden. Das EU-Gütesiegel „Heumilch g.t.S.“ und die Anerkennung der Heuwirtschaft durch die FAO als landwirtschaftliches Kulturerbe von globaler Bedeutung unterstreichen die hohe Qualität und Tradition dieser Produktionsweise.

Die ARGE Heumilch im Internet:

www.heumilch.com, www.facebook.com/heumilch.at sowie www.instagram.com/heumilch

Weitere Presseaussendungen unter www.heumilch.com/presse