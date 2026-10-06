FPÖ – Mayer: „Leistbares Wohnen braucht weniger Kosten statt mehr EU-Bürokratie“

Wien (OTS) -

„Wohnen wird für immer mehr Menschen zur finanziellen Belastung. Dass die EU dieses Problem endlich erkennt, ist grundsätzlich zu begrüßen. Der Affordable Housing Act zeigt aber einmal mehr den typischen Brüsseler Reflex: Wo ein Problem besteht, folgt der nächste europäische Regulierungsrahmen“, kritisiert der freiheitliche EU-Abgeordnete Georg Mayer.

Der Affordable Housing Act enthalte durchaus richtige Ansätze, etwa mehr Wohnraum zu schaffen und Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Kritisch sieht Mayer hingegen zusätzliche europäische Vorgaben im Umgang mit Kurzzeitvermietungen, Zweitwohnungen und Leerständen. „Diese Herausforderungen sind regional völlig unterschiedlich. Wien hat andere Probleme als ein Tiroler Tourismusort oder eine steirische Landgemeinde. Länder und Gemeinden verfügen bereits heute über Instrumente, um auf ihre jeweilige Situation zu reagieren. Dafür brauchen wir keine zusätzliche EU-Bürokratie“, so Mayer.

Statt neuer Vorgaben müsse die EU jene Faktoren angehen, die Bauen und Wohnen tatsächlich verteuern. „Hohe Energiepreise, CO2-Steuer, überbordende Klima- und Gebäudestandards und immer mehr Bürokratie treiben die Kosten nach oben. Gleichzeitig leiden die Menschen unter gestiegenen Lebenshaltungskosten weit über das Wohnen hinaus.“

Für Mayer müsse daher die Leistbarkeit insgesamt wieder in den Mittelpunkt der Politik rücken: „Wir brauchen schnellere Verfahren, weniger Bürokratie und eine Energiepolitik, die Wohnen und Wirtschaften wieder leistbar macht. Wohnungspolitik muss dort gestaltet werden, wo man die Probleme kennt – in den Mitgliedsstaaten, Regionen und Gemeinden.“

„Leistbares Wohnen entsteht nicht durch immer neue Regeln aus Brüssel. Die Menschen brauchen weniger Belastungen, niedrigere Kosten und am Ende des Monats wieder mehr Geld in der eigenen Tasche“, so Mayer abschließend.