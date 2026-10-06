  • 06.10.2026, 15:10:02
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  • OTS0159

Schwarz/Grüne: Industriellenvereinigung betreibt Klassenkampf von oben

Kampf der IV gegen faire Besteuerung von Superreichen ist ideologiegetriebener Unsinn

Wien (OTS) - 

„Die Industriellenvereinigung wäre gut beraten, bei den Tatsachen zu bleiben. Wenn wir Grüne einen fairen Beitrag von Superreichen fordern, reden wir nicht über den kleinen Familienbetrieb. Wir reden über milliardenschwere Vermögen, die oft über Generationen unangetastet weitergegeben werden“, kritisiert Jakob Schwarz, Budgetsprecher der Grünen, die jüngste Aussendung der IV.

„Wer trotz aller Krisen aus ideologischen Gründen dafür kämpft, dass Millionen- und Milliardenerb:innen keinen fairen Beitrag leisten, der betreibt Klassenkampf von oben und sorgt dafür, dass die Abgabenlast für alle anderen hoch bleibt. Denn wer die Menschen und Betriebe wirklich entlasten will, muss auch sagen, woher die Mittel dafür kommen sollen“, so Schwarz, der abschließend betont: „Von einer polemischen Kampagne gegen eine ‚Todessteuer‘ hat niemand etwas – außer den Superreichen.“

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