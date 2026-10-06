- 06.10.2026, 14:22:02
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Hilfswerk zum Ableben von Boris Marte: Er war ein Förderer mit außergewöhnlicher Haltung.
Das Hilfswerk verbindet eine langjährige Partnerschaft mit der Erste Group. Marte war ein Partner mit Leidenschaft für die gute Sache.
Wir werden Boris Martes Arbeit und sein Engagement in bester Erinnerung behalten und unsere gemeinsamen Projekte in seinem Sinne weitertragen
„Boris Marte war ein ganz Großer“, sagt Othmar Karas, Präsident des Hilfswerk Österreich. „Ein kluger, feinfühliger, visionärer Mensch. Und überdies ein echter und überzeugter Europäer, dem eine funktionierende Zivilgesellschaft immer ein Herzensanliegen war“, führt Karas aus. Er sei als Präsident des Hilfswerks dankbar, dass Marte daher immer auch ein Ohr für zivilgesellschaftliche und soziale Themen hatte. „Wir hatten stets die Gewissheit, dass ihn unsere Projekte auch wirklich interessieren. Und umgekehrt haben er und sein Team auch immer wieder Ideen an uns herangetragen. Es war eine respektvolle und bereichernde Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, sagt Karas. „
Wir werden Boris Martes Arbeit und sein Engagement in bester Erinnerung behalten und unsere gemeinsamen Projekte in seinem Sinne weitertragen“, so Karas.
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Die Haltung und Herangehensweise von Boris Marte zu Kooperationen mit Sozialorganisationen, aber wohl auch grundsätzlich, war anders als man es sonst oft kennenlernt: Er war interessierter und fordernder, aber er war auch weitsichtiger und großzügiger. Wir haben von ihm ungeheuer viel gelernt. Und er war bereit, über uns und unsere Arbeit zu lernen“, sagt Elisabeh Anselm, Geschäftsführerin des Hilfswerk Österreich. „Wir arbeiten seit dem Jahr 2001 mit der Erste Group und der Erste Stiftung zusammen und haben Boris Marte dort in unterschiedlichen Funktionen erlebt. Wir haben viele wertvolle Projekte und nachhaltige Programme in dieser Kooperation und dank dieser Zusammenarbeit entwickeln und etablieren können“, sagt Anselm. Die Arbeit kommt der Bildung und Gesundheit von Kindern zugute, aber auch der Unterstützung von älteren und pflegebedürftigen Menschen sowie deren Angehörigen. „Er war ein Partner mit echter Leidenschaft für die gute Sache“, so Anselm.
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