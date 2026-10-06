Hilfswerk zum Ableben von Boris Marte: Er war ein Förderer mit außergewöhnlicher Haltung.

Wien (OTS) -

„Boris Marte war ein ganz Großer“, sagt Othmar Karas, Präsident des Hilfswerk Österreich. „Ein kluger, feinfühliger, visionärer Mensch. Und überdies ein echter und überzeugter Europäer, dem eine funktionierende Zivilgesellschaft immer ein Herzensanliegen war“, führt Karas aus. Er sei als Präsident des Hilfswerks dankbar, dass Marte daher immer auch ein Ohr für zivilgesellschaftliche und soziale Themen hatte. „Wir hatten stets die Gewissheit, dass ihn unsere Projekte auch wirklich interessieren. Und umgekehrt haben er und sein Team auch immer wieder Ideen an uns herangetragen. Es war eine respektvolle und bereichernde Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, sagt Karas. „ Wir werden Boris Martes Arbeit und sein Engagement in bester Erinnerung behalten und unsere gemeinsamen Projekte in seinem Sinne weitertragen “, so Karas.