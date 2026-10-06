- 06.10.2026, 14:04:32
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Volker Reifenberger und Michael Schilchegger
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Wehrsprecher NAbg. Ing. Mag. Volker Reifenberger sowie FPÖ-Verfassungssprecher NAbg. MMag. Dr. Michael Schilchegger kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20261006RwVwtCCo/O5W9fN00
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
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