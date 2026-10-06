Victoria Weindl neu im Presseteam von Finanzstaatssekretärin Eibinger-Miedl

Wien (OTS) -

Im Sprecherteam von Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl kommt es zu einer personellen Veränderung. Nach dem Wechsel von Michael Tögel in die Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums für Inneres übernimmt Victoria Weindl künftig die Funktion der stellvertretenden Pressesprecherin.

Peter Stöckl bleibt weiterhin Sprecher von Barbara Eibinger-Miedl und wird gemeinsam mit Victoria Weindl die laufende Medienarbeit sowie die Kommunikation der Staatssekretärin nach außen verantworten.