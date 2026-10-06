- 06.10.2026, 14:00:32
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Victoria Weindl neu im Presseteam von Finanzstaatssekretärin Eibinger-Miedl
Im Sprecherteam von Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl kommt es zu einer personellen Veränderung. Nach dem Wechsel von Michael Tögel in die Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums für Inneres übernimmt Victoria Weindl künftig die Funktion der stellvertretenden Pressesprecherin.
Peter Stöckl bleibt weiterhin Sprecher von Barbara Eibinger-Miedl und wird gemeinsam mit Victoria Weindl die laufende Medienarbeit sowie die Kommunikation der Staatssekretärin nach außen verantworten.
Rückfragen & Kontakt
Peter Stöckl, BA
Pressesprecher der Staatssekretärin
MMag. Barbara Eibinger-Miedl
Mobil: +43 664 8514053
E-Mail: [email protected]
Web: www.bmf.gv.at
Victoria Weindl, MSc
Stv.-Pressesprecherin der Staatssekretärin
MMag. Barbara Eibinger-Miedl
Telefon: +43 (0)1 51433-0
E-Mail: [email protected]
Web: www.bmf.gv.at
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