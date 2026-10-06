  • 06.10.2026, 13:06:32
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Junge Industrie ad Gewessler: „Leistungslos“? Sagen Sie das jenen, die Betriebe durch diese Zeiten führen

Fröschl: Neue Substanzsteuern sind ideologische Symbolpolitik. Österreich hat kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem.

Wien (OTS) - 

Harsche Kritik übt die Junge Industrie (JI) an Grünen-Chefin Leonore Gewessler, die heute Industriellenvereinigung, Wirtschaftskammer und ÖVP als Lobbyisten „leistungsloser Einkommen“ bezeichnet hat. „Leistungslos? Das soll Frau Gewessler jenen erklären, die trotz hoher Kosten und schwacher Konjunktur jeden Monat ihre Betriebe sichern und für ihre Regionen Verantwortung tragen. Wer das als leistungslos abtut, verhöhnt genau jene, die tagtäglich ihren Beitrag leisten“, sagt Eduard Fröschl, Bundesvorsitzender der Jungen Industrie.

Vermögen wird längst besteuert

Kapitalerträge, Kursgewinne und Immobiliengewinne unterliegen in Österreich schon heute einer umfassenden Besteuerung, die in den vergangenen Jahren vielfach eingeführt oder erhöht wurde. Eine Vermögens- oder Erbschaftssteuer würde bereits versteuerte Substanz ein weiteres Mal belasten. Treffen würde sie vor allem den Mittelstand: eigentümergeführte Familienbetriebe, deren Eigenkapital im Unternehmen steckt. „Ausgerechnet jene, die investieren, Wertschöpfung schaffen und Arbeitsplätze sichern, sollen noch einmal zahlen. Das ist nicht gerecht, das ist ideologische Symbolpolitik“, so Fröschl.

Wir drehen das Schild um

„Frau Gewessler spricht von Steuerfluchtwegen. Wir drehen das Schild um: Die echten Fluchtwege nehmen Betriebe, Investitionen und Arbeitsplätze, wenn der Standort immer teurer wird. Neue Substanzsteuern schließen keinen davon – sie bauen neue. Österreich hat kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem, und genau dort muss die Politik ansetzen“, sagt Fröschl abschließend.

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Telefon: +43 1 711357556
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