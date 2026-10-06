FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Michael Schilchegger und Gerhard Kaniak

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Verfassungssprecher NAbg. MMag. Dr. Michael Schilchegger sowie FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20261006doOm1LGw/lCJA5jHM

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.