- 06.10.2026, 12:15:32
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Michael Schilchegger und Gerhard Kaniak
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Verfassungssprecher NAbg. MMag. Dr. Michael Schilchegger sowie FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20261006doOm1LGw/lCJA5jHM
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
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