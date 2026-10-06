Tag der Psychologie 2026: BÖP zeichnet beste Berichterstattung über psychische Gesundheit aus

Wien (OTS) -

Wie über psychische Gesundheit berichtet wird, entscheidet mit darüber, ob Menschen Hilfe suchen oder schweigen. Um qualitativ hochwertige Berichterstattung zum Thema psychische Gesundheit auszuzeichnen, hat der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) am 3. Oktober 2026 im Rahmen des „Tags der Psychologie“ im Wiener Rathaus zum dritten Mal den BÖP-Journalist:innenpreis verliehen. Ausgezeichnet wurden herausragende journalistische Arbeiten, die psychische Gesundheit fundiert, differenziert und entstigmatisierend behandeln. Der „Tag der Psychologie” – Österreichs größtes Psychologie-Event – verzeichnete dabei erneut großen Andrang mit rund 1.000 Teilnehmer:innen vor Ort oder online via Livestream.

Die Preiträger:innen 2026

Der 1. Platz ging an Leon Hoffmann-Ostenhof für seine Reportage „Bauernburnout – Wenn Bauern nicht mehr können", erschienen bei ORF 2 „Thema“. Statistisch gesehen ist Burnout bei Bäuer:innen besonders verbreitet. Gleichzeitig ist das Problem tabuisiert, die meisten Betroffenen schweigen. Der Beitrag beleuchtet die hohe psychische Belastung von Landwirt:innen und das damit verbundene Stigma und macht so sichtbar, was viele Menschen kennen, aber kaum ansprechen.

Den 2. Platz erhielt Eva Wackenreuther für „Revolutioniert KI die Therapie?" (ORF Youtube-Format „ZIB erklärt”). Der Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie Künstliche Intelligenz psychologische Unterstützung leisten kann, und beleuchtet Chancen und Risiken. Der Beitrag zeichnet sich durch eine fundierte psychologische Einordnung und die persönliche Perspektive eines Betroffenen aus. Bei der Preisverleihung wurde Wackenreuther durch Helene Voglreiter (Leitung News/Video/Verification) und Sebastian Prokop (Chefredakteur ORF-Newsroom) vertreten.

Den 3. Platz erreichte Sandra Gloning für ihren Artikel „Ich, das Säuferkind“ in der Zeitung Der Standard. Das Portrait einer Tochter einer Alkoholikerin macht das weitgehend tabuisierte Thema Co-Abhängigkeit sichtbar. Denn auf jede alkoholabhängige Person kommen schätzungsweise drei Co-Abhängige, die leiden und oft ein Leben lang die Folgen tragen.

Der BÖP-Journalist:innenpreis stieß heuer auf besonders großes Interesse: Mit 46 Einreichungen war die Beteiligung so hoch wie noch nie. Aus diesen wählte eine Jury, bestehend aus a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Karin Gutiérrez-Lobos (Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie), Dekanin Univ.-Prof.in Dipl.-Psych.in Dr.in Barbara Schober (Universität Wien), BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger und BÖP-Vizepräsident Mag. Georg Hafner, MA, die Preisträger:innen aus.

Tag der Psychologie 2026: „Future of Mind"

Die Preisverleihung fand im Rahmen des „16. Tags der Psychologie“ am 3. Oktober 2026 statt. Das Motto der Veranstaltung lautete in diesem Jahr „Future of Mind. Psychologie für eine neue Zeit“. Im Wiener Rathaus widmete sich der BÖP gemeinsam mit Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis aktuellen Entwicklungen rund um Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, die Arbeitswelt der Zukunft und gesellschaftliche Veränderungen.

„Psychologie hilft uns zu verstehen, wie Menschen mit Veränderungen umgehen und wie Technologien unser Leben beeinflussen können, um auch in einer sich schnell verändernden Welt gesund arbeiten und leben zu können“, so BÖP-Vizepräsident Mag. Georg Hafner, MA in seiner Eröffnungsrede.

Das Programm spannte einen weiten Bogen, von digitalen Anwendungen und KI in der Psychologie über Handysucht und die Psychologie der Arbeitswelt der Zukunft bis hin zu Wohn- und Architekturpsychologie. An verschiedenen Ständen konnten Besucher:innen unter anderem Biofeedback ausprobieren, virtuelle Realität erleben und sich über psychologische Themen informieren. Den Abschluss gestaltete ein Poetry Slam von FOMP Vienna. Fabian Navarro ging hier mit seinem Text „Von Webern und Garnelen“ als Sieger hervor.

Der „Tag der Psychologie“ bot damit erneut eine Plattform, um psychologische Forschung und Praxis einem breiten Publikum zugänglich zu machen und aktuelle gesellschaftliche Fragen aus psychologischer Perspektive zu beleuchten.

Die gesamte Veranstaltung können Sie hier nachsehen.