Götze/Grüne: Wiener Linien machen Öffifahren zum Luxus – es braucht endlich eine Öffi-Preisbremse

Wien (OTS) -

„Wie oft sollen die Öffi-Fahrgäste noch zur Kassa gebeten werden? Die Stadt nennt jährliche Preiserhöhungen Planungssicherheit – für die Menschen heißt das, dass Öffifahren immer teurer wird“, kritisiert Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen, die angekündigte Verteuerung der Jahreskarte und hält fest: „Die Wiener:innen sind auf die Öffis angewiesen und haben oft gar keine Alternative – wer die Tickets Jahr für Jahr verteuert, verschärft die Mobilitätsarmut der Menschen massiv.“

Die Jahreskarte wurde mit Jahresbeginn 2026 bereits deutlich teurer. Ab 2027 sollen die Tarife der Wiener Linien auch noch jährlich angepasst werden. Götze fordert daher dringend eine Öffi-Preisbremse: „Bei den Spritpreisen hat die Bundesregierung eine Bremse beschlossen. Für Öffi-Fahrgäste gibt es keine vergleichbare Entlastung. Sie zahlen immer mehr, während die Politik die nächste Erhöhung als alternativlos verkauft. Das ist nicht gerecht – und es ist eine politische Entscheidung. Die Politik muss diese Preisspirale stoppen.“

Besonders hart trifft die Teuerung Senior:innen. Der ermäßigte Senior:innen-Einzelfahrschein wurde zu Beginn des Jahres abgeschafft; eine Fahrt kostet nun 3,20 statt 1,50 Euro – mehr als doppelt so viel. Auch die Senior:innen-Jahreskarte wurde von 235 auf 300 Euro erhöht. „Im September stand die Europäische Mobilitätswoche unter dem Motto ‚Mobilität für alle Generationen!‘. Gleichzeitig wird Öffifahren für Senior:innen massiv teurer. Da kann die Regierung noch so viele Versprechungen machen – ihre Ticketpolitik spricht eine ganz andere Sprache“, so Götze.