- 06.10.2026, 10:07:32
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FPÖ – EILT – AVISO: Heute Pressestatement von Volker Reifenberger und Michael Schilchegger um 12:30 Uhr
Thema: „Stand der Verhandlungen zur Wehrdienstreform!“
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Dienstag, 06. Oktober 2026 | 12:30 Uhr
Pressestatement mit FPÖ-Wehrsprecher NAbg. Volker Reifenberger und FPÖ-Verfassungssprecher NAbg. Michael Schilchegger
Thema: „Stand der Verhandlungen zur Wehrdienstreform!“
Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]
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