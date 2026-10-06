FPÖ – EILT – AVISO: Heute Pressestatement von Volker Reifenberger und Michael Schilchegger um 12:30 Uhr

Wien (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Dienstag, 06. Oktober 2026 | 12:30 Uhr

Pressestatement mit FPÖ-Wehrsprecher NAbg. Volker Reifenberger und FPÖ-Verfassungssprecher NAbg. Michael Schilchegger

Thema: „Stand der Verhandlungen zur Wehrdienstreform!“

Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien