Hilfswerk: Betriebstageseltern sind ein Gewinn für Kinder, Eltern und Unternehmen. Sie sollten in ganz Österreich zum Regelfall werden.

Wien (OTS) -

Tageseltern sind in Zeiten knapper Budgets und hohem Fachkräftemangel eine sinnvolle Alternative, um Müttern und Vätern von Kleinkindern den beruflichen Wiedereinstieg nach der Karenz zu erleichtern. Daran erinnert der Tag der Tageseltern, am 7. Oktober. Rund 7.500 Kinder in Österreich werden derzeit durch Tagesmütter und -väter betreut. Pendlerinnen und Pendler sowie Menschen mit atypischen Arbeitszeiten, für welche die Öffnungszeiten elementarpädagogischer Einrichtungen am Wohnort nicht ausreichen, profitieren besonders von Tageseltern. Die Kinderbetreuung erfolgt meist in den eigenen vier Wänden der Tageseltern – mitunter auch in Räumlichkeiten von Unternehmen.

Sechs Bundesländer – Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Tirol – haben das Potenzial dieser Betreuungsform erkannt und bereits in den 2010er-Jahren rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen, um sie auszubauen. Damit ist es möglich, dass Tagesmütter und -väter auch in Räumlichkeiten von Betrieben tätig werden können. Dort bieten Tageseltern ein Plus an Familienfreundlichkeit, um Fachkräfte zu gewinnen bzw. zu halten. In Salzburg und der Steiermark setzt das Hilfswerk dieses Modell der Betriebstageseltern bereits erfolgreich um.

„ Betriebstageseltern ergänzen bestehende Kinderbetreuungsangebote. Sie bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem flexiblen und bedarfsgerechten Betreuungsangebot zu unterstützen. Gleichzeitig eröffnen betriebliche Räumlichkeiten Optionen für Menschen, die gerne als Tageseltern tätig wären, im eigenen Zuhause jedoch nicht über die entsprechenden räumlichen Voraussetzungen verfügen. Damit kann dieses Modell sowohl Familien als auch Unternehmen und potenziellen Tageseltern neue Perspektiven bieten “, erläutert Viktoria Nagl-Untersperger, Abteilungsleitung Kinderbetreuung im Wiener Hilfswerk. „ Tageseltern sind speziell für Klein- und Mittelbetriebe eine attraktive Option, bereits ab einer Belegung mit zwei Kindern ein betriebliches Betreuungsangebot zu schaffen “, ergänzt Isabella Ecker. Sie leitet das Fachreferat Kinder, Jugend, Familie und Psychosoziale Dienste im Hilfswerk Österreich und präzisiert: „Tageseltern verfügen über eine einschlägige Ausbildung und sind bei anerkannten Trägern angestellt, die eine qualitätsgesicherte Betreuungsarbeit garantieren. Tagesmütter und -väter kümmern sich in familiennahen Strukturen um maximal sechs (meist kleine) Kinder und gehen auf die Bedürfnisse und die Entwicklung jedes einzelnen ein.“

Beispiel Stieglbrauerei: familienfreundlich dank Betriebstageseltern

Für Eltern bringt die Betreuung am oder in der Nähe des Arbeitsplatzes kurze Wege und mehr Flexibilität im Alltag. Für Unternehmen stellt die betriebliche Kinderbetreuung mit Tageseltern einen wichtigen Baustein im Employer Branding und in der Bindung von Arbeitskräften dar, wie das Beispiel der Salzburger Traditionsbrauerei Stiegl zeigt:

„ Gerade als Familienunternehmen ist es uns ein großes Anliegen, Eltern beim Wiedereinstieg ins Arbeitsleben nach Karenz sowie bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestmöglich zu unterstützen. Darum setzen wir in unserem ‚Stieglitz Kids-Club‘ auf die Betreuung durch Tageseltern. Das Modell, das wir gemeinsam mit dem Hilfswerk Salzburg seit 2024 umsetzen, hat sich für uns sehr gut bewährt. Es ist flexibel und bedarfsgerecht – sowohl für die Eltern als auch für das Unternehmen “, betont Stiegl-Personalleiterin Kerstin Vockner.

Mehr berufliche Entfaltungsmöglichkeiten für Eltern und Tageseltern

Trotz der evidenten Vorteile von Betriebstageseltern fehlen im Burgenland, in Vorarlberg und Wien die rechtlichen Rahmenbedingungen für diese familien- und unternehmensfreundliche Betreuungsform. „ Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auch eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Für Wiener Betriebe können Betriebstageseltern eine flexible Möglichkeit sein, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Kinderbetreuung zu unterstützen. Unsere Umfrage unter Wiener Unternehmerinnen zeigt, dass Betreuungsangebote vielfach noch nicht zu den tatsächlichen Arbeitszeiten passen. Deshalb sollten auch flexible Betreuungsmodelle möglich sein, die sich stärker am Arbeitsalltag von Familien und Unternehmen orientieren “, sagt Verena Wiesinger, Vorsitzende „Frau in der Wirtschaft Wien“ (Wirtschaftskammer Wien).

Das Hilfswerk Österreich appelliert an die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker in den drei Bundesländern, den Weg für Betriebstageseltern freizumachen: „ Immer mehr Menschen melden sich bei den Hilfswerken in den Bundesländern, weil sie sich für eine Stelle als Tagesmutter oder Tagesvater interessieren. Sie schätzen die Möglichkeit, ihren erlernten Beruf auch außerhalb der eigenen vier Wände – z. B. in den Räumlichkeiten von Unternehmen – ausüben zu können. Wenn wir Tageseltern als gewinnbringenden Baustein des Kinderbetreuungsangebots erhalten wollen, brauchen wir diese Attraktivierung des Berufsbilds in allen Bundesländern “, so Isabella Ecker abschließend.

Über das Hilfswerk Österreich

Das Hilfswerk Österreich ist mit seinen Landes- und Teilverbänden einer der größten gemeinnützigen Anbieter gesundheitlicher, sozialer und familiärer Dienste in Österreich. Im elementarpädagogischen und außerschulischen Bereich betreuen rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ca. 20.500 Kinder und Jugendliche in mehr als 500 Einrichtungen.

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