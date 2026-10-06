Eisenmangel: Wenn jungen Frauen und Sportler:innen die Energie fehlt

Wien (OTS) -

Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und nachlassende Leistungsfähigkeit werden gerade bei jungen Menschen häufig Stress oder einem intensiven Alltag zugeschrieben. Dahinter kann jedoch auch ein Eisenmangel stecken. Besonders gefährdet sind junge Frauen und Sportler:innen – und bei ihnen kann sich ein Mangel bereits bemerkbar machen, bevor eine Blutarmut entsteht. Deshalb können Interessierte während der „Aktionswoche Eisen“ von 19. bis 24. Oktober 2026 in Partnerapotheken vom GESUNDHEITSNETZ GOLDENES KREUZ ihren Ferritinwert unkompliziert testen lassen.

Aktuelle Studiendaten unterstreichen die Bedeutung des Themas: Eine 2024 veröffentlichte Untersuchung mit 1.190 Leistungssportler:innen zeigte bei knapp 20 Prozent einen Eisenmangel. Frauen waren deutlich häufiger betroffen; weibliches Geschlecht war in der Studie mit einem mehr als vierfach erhöhten Risiko verbunden. Eisenmangel ging zudem mit einer geringeren maximalen Sauerstoffaufnahme und damit einer reduzierten körperlichen Leistungsfähigkeit einher.

„Gerade bei sportlich aktiven Frauen kommen mehrere Risikofaktoren zusammen“ , weiß auch Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. „Neben einem erhöhten Eisenbedarf durch intensive körperliche Belastung können Menstruationsblutungen und eine unzureichende Eisenaufnahme über die Ernährung die Eisenspeicher zusätzlich belasten.“

Müdigkeit ist nicht das einzige Warnsignal

Eisen wird unter anderem für die Blutbildung, den Sauerstofftransport und den Energiestoffwechsel benötigt. Ein Mangel kann sich durch Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsschwierigkeiten, Frieren oder eine erhöhte Infektanfälligkeit bemerkbar machen. Bei stärker ausgeprägtem Mangel können Leistungsabfall, Kopfschmerzen, Atemnot oder Herzrasen hinzukommen. Im Sport können reduzierte Ausdauer, schlechtere Trainingsanpassung und längere Regenerationszeiten auffallen.

Eisenstatus frühzeitig überprüfen

„Wichtig ist: ein Eisenmangel kann bereits bestehen, obwohl der Hämoglobinwert noch im Normalbereich liegt und somit noch keine Anämie vorliegt. Bei Risikogruppen und entsprechenden Beschwerden sollte deshalb nicht ausschließlich das Blutbild betrachtet, sondern auch der Eisenstatus – insbesondere Ferritin und gegebenenfalls die Transferrinsättigung – bestimmt werden“ , so Erika Sander.

Aktuelle internationale Empfehlungen sprechen sich daher bei Sportlerinnen für regelmäßige Kontrollen aus. Auch österreichische Sportmediziner:innen wie Univ.-Prof. Jürgen Scharhag vom Österreichischen Institut für Sportmedizin empfehlen insbesondere bei sportlich aktiven Frauen wiederkehrende Untersuchungen von Blutbild und Eisenstatus. Denn früh erkannt lässt sich ein Eisenmangel gezielt abklären und behandeln – bevor Gesundheit, Alltag und sportliche Leistungsfähigkeit darunter leiden.

Aktionswoche mit Ferritintests

Einfach und unkompliziert können Interessierte während der „Aktionswoche Eisen“ von 19. bis 24. Oktober 2026 in 36 Partnerapotheken vom GESUNDHEITSNETZ GOLDENES KREUZ ihren Eisenstatus testen lassen. Alle Teilnehmer:innen erhalten im Rahmen der kostenlosen Messungen einen aktuellen Überblick über ihren Ferritinwert, der Aufschluss über die Eisenspeicher des Körpers gibt. Die Ergebnisse können direkt vor Ort eingesehen werden. Im Anlassfall wird eine ärztliche Abklärung empfohlen.

Mehr dazu unter www.gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at/aktionswoche-eisen

„So wollen wir insbesondere jungen Frauen, aber auch älteren Menschen – die ebenfalls vermehrt einen Eisenmangel entwickeln – eine niederschwellige Möglichkeit geben, wichtige Gesundheitsparameter im Blick zu behalten“ , betont ÖGGK-Generalsekretärin Erika Sander.

Fotos finden Sie unter diesem Link: https://accelent.fromsmash.com/q0Z3pyj_60-dt

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Als traditionsreicher gemeinnütziger Verein widmet sich die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze seit über 130 Jahren der Gesundheit. Dabei verstehen wir Gesundheit ganzheitlich und entwickeln Konzepte, die die Versorgung der Bevölkerung verbessern. Wir kennen das System, wissen, wo Lücken sind, und verstehen die Anliegen von Patient:innen. Mit dieser Expertise schaffen wir innovative Ideen und spezielle Angebote, die die Gesundheitskompetenz der Menschen stärken und die Leistungen des staatlichen Gesundheitssystems ergänzen. Wir setzen inhaltliche Schwerpunkte und realisieren zielgerichtete Kampagnen, die wichtige Gesundheitsfragen und weitverbreitete Erkrankungen thematisieren sowie Gesundheitskompetenz vermitteln. www.oeggk.at

Aktionswoche "Eisen

Überprüfen Sie in Partner-Apotheken vom Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz unkompliziert und kostenlos Ihren persönlichen Ferritin-Status und lassen Sie sich beraten!

Datum: 19.10.2026 - 24.10.2026

Art: Allgemeine Termine

Ort: Partnerapotheken vom Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz

URL: https://gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at/aktionswoche-eisen