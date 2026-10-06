PISA-Ergebnisse zeigen: Chancengerechtigkeit braucht echte Ganztagsschulen

Linz (OTS) -

Fast drei von zehn Schüler:innen in Österreich erreichen am Ende der Pflichtschulzeit weder im Lesen noch in Mathematik die notwendigen Grundkompetenzen. Die soziale Herkunft entscheidet weiterhin stark über den Bildungserfolg. Fehlen in der Schule Zeit und Ressourcen für Lernen, Üben und Wiederholen, müssen Familien vielfach auf private Nachhilfe zurückgreifen. Für mehr Chancengerechtigkeit braucht es ein flächendeckendes Angebot an kostenlosen Ganztagsschulen.



Die aktuellen PISA-Ergebnisse machen deutlich: Nach wie vor beenden zu viele junge Menschen ihre Pflichtschulzeit ohne ausreichende Grundkompetenzen in Lesen und Mathematik. Auch die soziale Herkunft hat weiterhin großen Einfluss auf den Bildungserfolg. Je besser die sozioökonomische Ausgangslage, desto höher sind die erzielten Werte der Schüler:innen.



„ Bildung darf nicht davon abhängen, wie viel Zeit und Geld Eltern für zusätzliche Unterstützung beim Lernen aufbringen können. Lernen, Üben und Wiederholen müssen in der Schule ausreichend möglich sein. Dafür braucht es ein flächendeckendes Angebot an qualitätsvollen und kostenlosen Ganztagsschulen “, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.



Lernen zu Hause belastet Familien

Wie sehr Familien derzeit beim Lernen zu Hause gefordert sind, zeigt das IFES-Nachhilfe-Monitoring 2026 im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich. 42 Prozent der befragten Eltern empfinden die Lernunterstützung zu Hause zeitlich als sehr bzw. ziemlich belastend. Für rund 30 Prozent der Eltern ist es sehr bzw. eher schwierig, ihre Kinder beim Lernen und bei den Hausaufgaben zu unterstützen.



Schulischer Erfolg hängt auch davon ab, welche Möglichkeiten Kinder haben, sich den Lernstoff effektiv anzueignen. Wer es sich leisten kann, nimmt private Nachhilfe in Anspruch. Damit wird zusätzliche Lernunterstützung zur finanziellen Frage. 810 Euro pro Schulkind haben Eltern in Oberösterreich im vergangenen Schuljahr und im Sommer davor durchschnittlich für bezahlte Nachhilfe ausgegeben. Kinder aus Familien, die diese Kosten nicht aufbringen können, dürfen keine schlechteren Bildungschancen haben.



Mehr Lernzeit und Förderung in der Schule

Echte Ganztagsschulen schaffen mehr Raum für Lernen, Üben und individuelle Förderung. Unterricht, Lern- und Freizeitphasen sowie sportliche und kreative Aktivitäten können sich dabei pädagogisch sinnvoll abwechseln. Wenn Hausaufgaben und die Vertiefung des Lernstoffs in der Schule stattfinden, werden Familien entlastet und unterschiedliche Lernvoraussetzungen können besser ausgeglichen werden.



Die AK Oberösterreich fordert: