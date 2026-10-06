AVISO: Präsentation des Monitoringberichts Elementarbildung mit Familienministerin Bauer

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 8. Oktober 2026, um 9.00 Uhr lädt Familienministerin Claudia Bauer gemeinsam mit Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, zur Präsentation des Monitoringberichts zur elementaren Bildung 2025/26 ins Bundeskanzleramt.

Termin für Medien:

9.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 8.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie bei der Ankunft Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).