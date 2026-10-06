- 06.10.2026, 09:00:02
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AVISO: Präsentation des Monitoringberichts Elementarbildung mit Familienministerin Bauer
Am Donnerstag, den 8. Oktober 2026, um 9.00 Uhr lädt Familienministerin Claudia Bauer gemeinsam mit Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, zur Präsentation des Monitoringberichts zur elementaren Bildung 2025/26 ins Bundeskanzleramt.
Termin für Medien:
9.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 8.30 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie bei der Ankunft Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202247
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