- 06.10.2026, 08:30:34
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(AVISO) Protest gegen Uni-Sparkurs: ÖH hält ‚Ring‘-Vorlesung ab
„Was passiert, wenn den Unis das Geld fehlt?“ – Protestkundgebung gegen den Sparkurs der Bundesregierung am 13.10 als ‚Ring‘-Vorlesung auf der Wiener Ringstraße.
Mit dem Semesterstart vergangene Woche sind vielerorts Studierende an die Hochschulen zurückgekehrt. Eine Klarheit über die Finanzierung der Universitäten hat sich hingegen weder in Hörsälen noch in Seminarräumen finden lassen und lässt sich auch in dieser zweiten Uniwoche vermissen – weiterhin ist ungewiss wie stark die Regierung die Universitäten zur Finanzierung des Budgetdefizits ausnehmen wird, zu befürchten sind starke Einsparungen. Konkrete Auswirkungen für Studierende wären etwa gestrichene Lehrveranstaltungen, überfüllte Hörsäle und schlechtere Infrastruktur.
Die Österreichische Hochschüler_innenschaft unterstreicht angesichts der laufenden Verhandlungen die Wichtigkeit ausreichender Universitätsfinanzierung: Investitionen in die Bildung sind Investitionen in die Zukunft. Kürzungen hingegen haben fatale Folgen für Wissenschaft, Studierende und Beschäftigte.
Demonstration auf Wiener Ringstraße
Um auf die Notwendigkeit ausfinanzierter Universitäten hinzuweisen, veranstaltet die ÖH unter dem Motto „Was passiert, wenn den Unis das Geld fehlt?“ am 13. Oktober eine Protestkundgebung gegen Einsparungen im Universitätsbereich.
Das Format: Eine ‚Ring‘-Vorlesung am Wiener Universitätsring.
Auf der gesperrten Ringstraße im Bereich zwischen Parlament und Universität Wien werden eine Hauptbühne für Reden sowie eine ‚Speakers Corner‘ für Spontanbeiträge von Studierenden errichtet. Zusätzlich zu Vertreter_innen der Österreichischen Hochschüler_innenschaft und den lokalen Hochschulvertretungen sind auch NuWiss – das Netzwerk Unterbau Wissenschaft – sowie prominente Wissenschaftler_innen in dem Bündnis involviert.
Neben der Hauptbühne bieten spielerisch gestaltete Stationen rundum eindrucksvolle Bilder zur Verdeutlichung der Folgen der Einsparungen an den Universitäten.
Für weitere Infos oder genauere Details zum Programm bitten wir um eine persönliche Kontaktaufnahme.
Infos:
Datum: 13. Oktober 2026
Uhrzeit: 15:00-18:00
Ort: Ringstraße im Bereich Parlament bis Universität Wien
Pressekontakte:
Zur Koordination von O-Tönen und Zitaten für Ihr Medium sind vor Ort verantwortlich:
Bianca Ivan | Mobil: 0676 88852221 | [email protected]
Pepe Loibner | Mobil: 0664 5795776 | [email protected]
ÖH-‚Ring‘-Vorlesung gegen die Kürzungen im Universitätsbereich
„Was passiert, wenn den Unis das Geld fehlt?“ – Protestkundgebung gegen den Sparkurs der Bundesregierung am 13.10 als ‚Ring‘-Vorlesung auf der Wiener Ringstraße.
Datum: 13.10.2026, 15:00 Uhr
Ort: Wiener Universitätsring
1010 Wien
Österreich
URL: https://www.oeh.ac.at/veranstaltungen/unisretten-protest-ringvorlesung/
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Pepe Loibner
Pressesprecher
Telefon: +43 664 5795776
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