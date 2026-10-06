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AVISO: wiiw-Herbstprognose Osteuropa - Pressekonferenz - Mittwoch, 21.Oktober, 10:00 Uhr
Welche Folgen hat der neue Energiepreisschock für Mittel-, Ost- und Südosteuropa, wie wirkt sich der Handelsstreit mit China aus und wie geht es der Ukraine und Russland?
Wir laden Sie sehr herzlich zu unserem Pressegespräch ein!
Wann: Mittwoch, 21. Oktober 2026, 10:00 Uhr
Wo: Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), Seminarraum im Souterrain, Rahlgasse 3, 1060 Wien & ONLINE
Für die Teilnahme vor Ort registrieren Sie sich bitte hier.
Für die ONLINE-Teilnahme verwenden Sie bitte diesen Link.
Im Fokus unserer Prognose für 23 Länder (inkl. Russland und Ukraine) stehen folgende Fragen:
- Was bedeutet der Energiepreisschock durch den Krieg in Nahost für das Wachstum in Mittel-, Ost- und Südosteuropa?
- Was heißt Europas Handelsstreit mit China für die Volkswirtschaften der Region?
- Welche Branchen sind davon am stärksten betroffen?
- Wie wirken die stark steigenden Verteidigungsausgaben und die großen Investitionen in erneuerbare Energien?
- Warum wachsen die meisten Länder der Region wesentlich stärker als Österreich oder Deutschland?
- Wie geht es der Ukraine vor dem fünften Kriegswinter?
- Welche Auswirkungen haben die ukrainischen Drohnenangriffe auf Russlands stagnierende Wirtschaft?
- Kann Russlands Präsident Putin seinen Angriffkrieg gegen die Ukraine weiterhin finanzieren?
- Welche Wachstumsimpulse sind für Österreich von Osteuropa zu erwarten?
- Welche Chancen und Risiken ergeben sich für Österreichs Wirtschaft in der Region?
Ihre Gesprächspartner:
Mario Holzner, Direktor des wiiw
Richard Grieveson, stv. Direktor des wiiw, Hauptautor der Prognose
Wir freuen uns auf Sie!
Pressekonferenz - wiiw Herbstprognose Osteuropa
Das wiiw präsentiert seine neue Herbst-Konjunkturprognose für 23 Länder in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, darunter Russland und die Ukraine. Österreichs Wirtschaftsbeziehungen mit der Region werden ebenfalls beleuchtet.
Datum: 21.10.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: wiiw, Seminarraum im Souterrain & ONLINE
Rahlgasse 3
1060 Wien
Österreich
URL: https://us06web.zoom.us/j/89924403923?pwd=Lc7ovuIeUO1YHRKbhBakozpuyJsBO9.1
Anmeldung zur Pressekonferenz
Rückfragen & Kontakt
Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)
Mag. Andreas Knapp
Telefon: +43 680 1342 785
E-Mail: [email protected]
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