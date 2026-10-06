ARBÖ: Ferienstart in fünf deutschen Bundesländern, Graz-Marathon und Innsbrucker Herbstmesse sorgen für Staus

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende am 10.10. und 11.10. bringt nach Einschätzung des ARBÖ-Informationsdienstes zusätzlichen Reiseverkehr aus Deutschland sowie Veranstaltungsverkehr. Speziell am Samstag ist auf den Nord-Süd-Verbindungen mit mehr Verkehr Richtung Österreich und Italien zu rechnen. In Graz, Innsbruck und rund um den Bodensee sorgen mehrere Großveranstaltungen zudem für regionale Staus und Straßensperren.

Zu den größten Verkehrsfaktoren zählen der „Graz Marathon“, die Innsbrucker Herbstmesse sowie der „3-Länder-Marathon“ am Bodensee. In Graz werden am Sonntag umfangreiche innerstädtische Sperren eingerichtet. In Tirol bleiben zusätzlich die Fahrverbote für den Ausweichverkehr an Wochenenden aufrecht.

Herbstferien bringen mehr Reiseverkehr aus Deutschland

Während in Österreich die Herbstferien erst am 27.10. beginnen, weitet sich die Ferienlage in Deutschland aus. Nach Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland starten nach dem Wochenende die Herbstferien in fünf weiteren Bundesländern. Der ARBÖ rechnet deshalb vor allem am Samstag mit stärkerem Reiseverkehr Richtung Süden. Davon betroffen sein können insbesondere die Inntalautobahn (A12), die Brennerautobahn (A13), die Tauernautobahn (A10) und die Fernpassstraße (B179).

In Tirol gelten am Samstag und Sonntag jeweils von 7 bis 19 Uhr weiterhin Fahrverbote für den Ausweichverkehr auf ausgewählten Straßen des niederrangigen Straßennetzes. Ziel- und Quellverkehr ist davon ausgenommen.

„Graz Marathon“ bringt umfangreiche Sperren

Von 09.10. bis 11.10. steht Graz im Zeichen des „Graz Marathon“. Der Veranstalter rechnet mit knapp 14.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bereits am Samstag sind ab etwa 11 Uhr unter anderem Burgring und Opernring gesperrt.

Am Sonntag beginnen die Sperren entlang der Laufstrecke bereits ab 7 Uhr. Ab 9 Uhr ist die gesamte Marathonstrecke bis etwa 17 Uhr für den Verkehr gesperrt. Betroffen sind weite Teile der Grazer Innenstadt sowie mehrere Murbrücken. Der ARBÖ empfiehlt, nicht unbedingt notwendige Fahrten in das Stadtzentrum am Sonntag zu vermeiden und großräumig über die Pyhrnautobahn (A9) beziehungsweise die Südautobahn (A2) auszuweichen. Besucherinnen und Besucher sollten öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Innsbrucker Herbstmesse lockt rund 35.000 Besucher

Von Mittwoch, 07.10., bis Sonntag, 11.10., läuft die Innsbrucker Herbstmesse auf dem Messegelände. Die Veranstaltung verzeichnete zuletzt rund 35.000 Besucherinnen und Besucher. Besonders am Samstag und Sonntag ist daher rund um Ing.-Etzel-Straße, Claudiastraße und die Zufahrten zur Messe mit erhöhtem Verkehrsaufkommen sowie einer angespannten Parkplatzsituation zu rechnen.

Da rund um das Messegelände nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung stehen, empfiehlt der ARBÖ die Nutzung des Messe-Shuttles ab der Olympiaworld oder der öffentlichen Verkehrsmittel. Mit einem gültigen Messeticket ist die An- und Abreise mit IVB und VVT aus ganz Tirol kostenlos möglich.

„3-Länder-Marathon“ bringt Sperren rund um Bregenz

Am Sonntag, 11.10., führt der „3-Länder-Marathon“ von Lindau über Bregenz und Höchst in die Schweiz und zurück nach Bregenz. Laut Veranstalter werden über das gesamte Wochenende mehr als 16.000 Laufbegeisterte aus über 90 Nationen erwartet.

Im Stadtgebiet von Bregenz kommt es am Sonntag speziell im Bereich der Mehrerauerstraße sowie rund um das Bodensee-Stadion zu längeren Sperren. Die Mehrerauerstraße ist abschnittsweise zwischen 7 und 17 Uhr nicht befahrbar. Auch in Hard und auf den weiteren Streckenabschnitten Richtung Schweizer Grenze ist mit Verkehrsanhaltungen und Umleitungen zu rechnen. Der ARBÖ empfiehlt, Fahrten im Bereich des Bodenseeufers am Sonntagvormittag und frühen Nachmittag nach Möglichkeit zu vermeiden und für die Anreise zum Marathon öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

„Mit dem Ferienbeginn in weiteren deutschen Bundesländern steigt das Reiseaufkommen wieder etwas an. Die größten Behinderungen erwartet der ARBÖ am Wochenende aber rund um die Großveranstaltungen in Graz und Bregenz“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.